La storia di un gruppo di donne sudamericane a Roma che lavorano come badanti e domestiche e che hanno in comune la passione per il calcio. Prodotto da Nanni Moretti, il film è stato presentato alle Giornate degli autori - Notti veneziane nel corso del Festival di Venezia

Chissà se il nascente interesse per il calcio femminile nel nostro paese può aver giocato un ruolo, perdonate il gioco di parole, nella realizzazione di questo film. O se, più semplicemente, Isabel Achàval e Chiara Bondì si sono imbattute in un evento e in una storia che, era evidente, aveva in sé già tutto quello che serviva perché valesse la pena raccontarla.

Sì perché in Las Leonas tutto parte da un torneo di calcio - anzi di calciotto - che si gioca in dei campetti dell'Aurelia, a Roma, disputato da squadre femminili e composte quasi esclusivamente da donne giovani e meno giovani che vengono da tantissimi paesi diversi, anche se è il Sud America, come suggerisce il titolo, a farla da padrona. Donne che hanno trovato nella passione per il calcio, e nell'amicizia con le compagne di squadra, il modo di sfogarsi, superare e reagire vite faticose, passati ingombranti, dolori assortiti.

Le donne di Las Leonas, che sono peruviane, paraguayane, capoverdiane, cinesi, marocchine, moldave, sono donne arrivate in Italia nella speranza di una vita migliore, o forse anche solo nuova, e che in Italia fanno le domestiche, le colf, le badanti. Donne in attesa di ricongiungersi alle famiglie lontane e di un permesso di soggiorno, o alle prese con figli che crescono da sole, datori di lavoro più o meno corretti, fatiche quotidiane che fiaccherebbero chiunque.

Eppure, l'energia fisica e la passione emotiva che le donne riversano nel loro impegno calcistico sono enormi.

Dal calcio parte, Las Leonas, e col calcio finisce, ma il film di Achàval e Bondì è pieno di cambi di fascia e di ripartenze, passando dalle riprese dei contrasti sul campo a quelli che avvengono nel corso della vita quotidiana; fa la cronaca di match e classifiche e andamenti ma anche il ritratto di persone piene di dignità e di dolore; segue le strategie e i tatticismi in partita così come i tentativi di ottenere risultati migliori e più soddisfacenti sul lavoro, rivendicando diritti spesso calpestati.

"Non dire ai padroni che ti sei fatta male alla caviglia giocando", dice una Leonessa a un'altra, che si è infortunata. "Ma invece sì, e se ti fanno storie denunciali", commenta una terza.

Lo sguardo delle registe sulle donne che hanno scelto come protagonista è semplice, sincero, diretto. Empatico e simpatico. Non ci sono velleità fuori misura, e se a tratti, fugacemente, ci può essere l'impressione di un certo involontario paternalismo, ecco che lomo stacco di montaggio successivo è pronto a rimettere tutto in linea, come un difensore che rientra rapidamente per evitare il fuorigioco alla sua squadra.

E a proposito di squadra: in tribuna, in veste di produttore, siede Nanni Moretti, che però si concede anche qualche minuto di gioco, come protagonista di una giocata estemporanea di quelle che sa fare solo lui, morettisticamente coinvolto nella scelta delle coppe giuste che andranno alle vincitrici del torneo. Coppe giuste, sebbene vistose e poco economiche, a sentir lui.

Ma è una parentesi, quasi un'esibizione tra due tempi di gioco, che non sposta né attenzione né equilibrio dalla storia e dalle storie di Las Leonas.