Ispirato a un sanguinoso fatto di cronaca nera avvenuto in Finlandia nel 1960, Lake Bodom è un horror che gioca in maniera curiosa ma grande consapevolezza con le regole del genere, anche quando sembra cadere nei peggiori stereotipi.

A vederlo così, Lake Bodom sembra uguale a mille altri slasher che qualunque appassionato di horror degno di questo nome avrà visto nel corso degli anni. Eppure, a guardarlo meglio, così uguale, in fondo non è.

E non tanto, e soprattutto non solo, perché un racconto uguale a mille altri - quattro ragazzi in riva a un lago nel profondo dei boschi, il fantasma del sesso e del desiderio che aleggia su di loro, così come la storia di un killer psicopatico che proprio lì aveva agito anni prima - a un certo punto viene ribaltato in maniera brusca e spericolata, e che di ribaltamenti ce ne sarà almeno un altro ancora.

L’ispirazione per la storia del film viene da fatti realmente accaduti, che come biglietto da visita fa sempre il suo effetto: il massacro, tutt’ora insoluto, di quattro ragazzi che nel 1960 stavano campeggiando sulle rive del lago Bodom, in Finlandia. Ed è per la voglia di ripercorrere quelle vicende, di recarsi in quei luoghi, forse di scoprire qualcosa di più sul possibile killer e magari di alimentare la fiamma dell’eros con la tensione, che i nostri protagonisti decidono di andare, in quattro, sul luogo del delitto e trascorrere lì una nottata.

Uno di loro è quello ossessionato dagli omicidi del 1960; un altro, più scanzonato e tatuato, è interessato solo al sesso, o forse no. E poi ci sono le due ragazze: la bionda figlia di una famiglia bigotta e puritana, reduce da uno scandalo che l’ha fatta stare chiusa in casa per mesi (qualcuno l’ha fotografata nuda dopo che aveva perso i sensi, ubriaca, a una festa e le ha fatte circolare nella scuola), e la sua migliore amica, che invece è un bel peperino.

La forma è curata fino al punto di diventare patinata, la tensione viene fatta crescere fin troppo lentamente. E Lake Bodom è uno di quegli slasher dove, ovviamente, i protagonisti fanno cose che il buon senso non dovrebbe mai far fare loro: tipo addentrarsi nel buio del bosco da soli per fare la pipì quando è chiaro che c’è qualcosa di strano in giro.

Di più: in Lake Bodom succedono cose che vanno oltre queste regole non scritte dell’horror, e che ti lasciano interdetto: come quando, pur sapendo di essere inseguiti da un maniaco, due protagonisti quasi si fermano in mezzo al bosco per discussioni che riguardano le famose foto di nudo, o i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Roba da mettersi la mani nei capelli.

Eppure, l’evidente consapevolezza delle scelte del film, la cura della regia e - paradossalmente - perfino della scrittura - rende chiaro che non si tratta di cialtroneria, o incapacità. Vale ancora il discorso di prima: rimane l’impressione che Lake Bodom sia qualcosa di più, o perlomeno di diverso, da quello che sembra.

Non è solo la voglia di essere meta- (che pure c’è, in una sorta di descostruzione e riassemblamento del genere che è stata notata da più parti). È più la voglia di sfidare lo spettatore, di provocarlo con scelte palesemente assurde, di spiazzarne la logica e le aspettative. Con la scrittura, con le scelte di regia, con il timing.

Lake Bodom sembra un film lucidamente stonato, con qualcosa che è sempre leggerissimamente fuori sincrono, e sempre leggermente fuori asse rispetto a dove dovrebbe trovarsi. con l’ossessione costante di scelte illogiche o perlomeno inspiegabili che sembrano sempre portare in racconto in una direzione e che però fanno ritrovare lo spettatore in un terreno che è noto e stereotipato, eppure nuovo, o deformato, al tempo stesso.

Fa paura? Tutto sommato non tanta. Ma gli amanti delle scene più crude nel finale si potranno divertire. Stupisce? Un po’, per i twist, ma non solo per quelli. Convince? Difficile dirlo.

Di certo, però, Lake Bodom non lascia indifferenti. Perché ti sembrerà pure di guardare sempre lo stesso film, ma sapendo sempre che quello che hai di fronte è - per quanto sottilmente, o subdolamente - personale e diverso.