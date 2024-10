La vallée des fous è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma: storia di un uomo alla deriva, che decide di partecipare a una regata... quasi virtuale. Un impianto narrativo classico ma corretto da una certa solidità drammatica e una grande interpretazione. La nostra recensione.

Gestore di un ristorante sulla costa della Normandia, fortemente voluto dalla sua defunta moglie, Jean-Paul (Jean-Paul Rouve) è un uomo in piena crisi: suo figlio, per quanto chef, non vuole avere più a che fare con lui, mentre gli affari vanno molto male. Gli sono accanto soltanto la figlia minore e suo padre (Pierre Richard), anche loro però stremati dalla sua discesa nell'alcolismo. Per vincere una regata virtuale e sistemare i conti in rosso, Jean-Paul abbraccia la missione in modo imprevedibile, decidendo di trascorrere tutto il tempo della gara isolato nella sua barca, in giardino, come se fosse lì in mare aperto. La sua follia diventerà suo malgrado un fenomeno mediatico.

La vallée des fous, "la Valle dei Folli" citata in un dialogo, sarebbe sulla carta una proposta molto tradizionale, con un andamento narrativo senza sorprese, ma mai come in questo caso le marce in più vanno trovate nella declinazione di tale proposta. Abbiamo visto molte volte un protagonista fallito, che tenta un'impresa per riscattarsi, ricementando nel tragitto un'esistenza a pezzi, ricompattando i suoi affetti. Raramente però l'abbiamo visto in una circostanza così strana e simbolica. Scegliendo per il suo Jean-Paul una regata semi-virtuale, il regista e cosceneggiatore Xavier Beauvois ottiene due bei risultati. Da un lato la curiosa regata virtuale è un simbolo perfetto dei nostri tempi, dove persino un'esperienza così fisica e primordiale come una sfida sulle onde può rarefarsi in una sua versione astratta. Dall'altro il simbolo non diventa mai predicozzo, perché il modo assurdo di vivere la gara da parte di Jean-Paul finisce per isolare ed esaltare il senso filosofico ultimo delle grandi regate: lui non naviga davvero, ma vive fino in fondo quel dinamico ascetismo un po' misterioso della disciplina, tanto che al film prendono parte personalità importanti di quel mondo. Che evidentemente hanno capito molto bene il film di Beauvois. Oltretutto, la trovata alla base della storia si traduce vivisamente in modo evocativo e curioso, persino in senso spaziale, quando la distanza psicologica tra Jean-Paul e la sua famiglia diventa fisica, con un giardino vasto come l'oceano tra il ristorante e la barca dove si è rinchiuso.

Il secondo modo in cui Beauvois dà verità alla sua storia di riscatto è proprio nel modo in cui lo declina, senza troppa retorica e senza finire il salmo in gloria, giusto in un porto più sicuro per l'esistenza del suo disperato ma tenero protagonista. Anche se la strana odissea di Jean-Paul diventa prevedibilmente un catalizzatore per la resurrezione della sua famiglia e della sua attività, l'originalità della storia sta nel fatto che lui non vi si riconosce del tutto: ha sbagliato la sua vita, e rimarrà forse sbagliata, ma quel che conta è evitare di danneggiare le esistenze legate alla sua. Se questa persona non si appiattisce sullo stereotipo lo dobbiamo all'ottima interpretazione di Jean-Paul Rouve, che eclissa facilmente la pur grande simpatia di Richard. Il protagonista è alcolista, e Rouve ne incarna le sofferenze senza sconti, senza scappatoie e ruffianerie, in particolare nei primi giorni di "navigazione", quando l'astinenza lo sta massacrando.

La vallée des fous è quindi sulla carta un tipico film sui valori familiari, certo, e non manca di qualche soluzione più scontata in alcune parentesi o in alcuni personaggi secondari (come il figlio Ferdinand), però crea empatìa con una certa intelligenza, lavorando questo sottogenere di film con una sua personalità.