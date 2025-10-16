La torta del presidente: la recensione del toccante film iracheno di Hasan Hadi presentato ad Alice nella città

Una bambina e il suo migliore amico si avventurano insieme alla nonna dalla campagna alla grande città per trovare gli ingredienti per cucinare La torta del presidente Saddam Hussein. Una favola non priva di toccante realismo sull'Iraq del 1990 e gli ultimi tempi della dittatura. La recensione di Mauro Donzelli.

Nessuno si era mai azzardato a raccontare un anno cruciale come il 1990 per l’Iraq. Almeno nessun regista locale, come l’esordiente Hasan Hadi, che per il suo primo film ha voluto pescare a piene mani dai suoi ricordi d’infanzia per costruire una storia semplice, archetipica e dal sapore del neorealismo più nobile, quello capace di commuovere con il pudore, di utilizzare il punto di vista dei più indifesi, in questo caso dei bambini, per raccontare cosa voleva dire vivere in quel paese e in quegli anni. Non che oggi sia molto più semplice, ma con difficoltà e tanta passione si sta ricostruendo (anche) un cinema iracheno.

E forse grazie alle solidi basi del successo de La torta del presidente, vincitore della caméra d’or per la migliore opera prima al Festival di Cannes, per decisione di una giuria presieduta da Alice Rohrwacher, anche il governo capirà come sia cruciale sostenere l’arte per rendere sempre più libero, e diremmo “normale”, un paese dalla cultura così antica come quello bagnato dal Tigri e dal’Eufrate.

E proprio nelle paludi mesopotamiche Hadi sceglie di ambientare la prima parte della sua storia, un luogo che ha visto nascere il racconto epico con Gilgamesh e la civiltà sumera e babilonese. In una scena, sullo sfondo, appare anche il mitico Ziggurrat di Ur, nei pressi di quella Nassiriya diventata tristemente famosa per un attentato di cui furono vittima i carabinieri di stanza da quelle parti, appena poco dopo il periodo in cui il film di Hasan Hadi è ambientato.

Mentre gli iracheni sono duramente provati dal regime di Saddam Hussein, e dalle sanzioni internazionali dell’inizio degli anni ’90, nelle scuole c’è un giorno diverso dagli altri. Come per molte dittature, anche quella sanguinaria e dalla patetica parvenza bonaria del raiss prevedeva festeggiamenti di popolo per il compleanno del leader supremo. In particolare, in tutte le scuole era d'obbligo scegliere casualmente uno studente che preparasse una torta per Saddam, possibilmente con molta panna, come richiede il maestro nel film, che sarà il consumatore finale del dolce. Maestro rigorosamente con baffo aggressivo e capello tinto per scimmiottare anche nelle fattezze il “presidente”.

La piccola Lamia, di 9 anni, ha invocato qualsiasi intervento divino per non essere scelta per il complesso, e oneroso incarico, specie per una comunità come di contadini molto poveri, senza genitori e con solo la nonna a crescerla. Ovviamente, e molto laicamente, nessun intervento soprannaturale ha salvato la coraggiosa bambina, che si mette in viaggio con il suo migliore amico Saeed, e la nonna, per rimediare gli ingredienti nella capitale. Inevitabili tante peripezie e avventure, in qualche caso buffe, più spesso beffarde e molto tristi.

Se evidente è l’ispirazione e il debito di riconoscenza per il nostro neorealismo, cercando di contaminarla con la lezione contemporanea del realismo magico, pur non dimenticando l’impianto di una visione ancorata alla realtà fino ai dettagli, si respira a pieni polmoni la lezione del viaggio di un Pinocchio, con la sua commistione di sogno infantile e di malinconia, di incontri con una sfilza di adulti, alternativamente empatici alleati o mostri tentatori verso la cattiva strada. La torta del presidente è un film che capovolge per la sua purezza di racconto, per un pudore che non dimentica i mali del mondo e diventa profondamente politico pur non rivendicandolo apertamente. Basti pensare al viso segnato dal sole e dagli anni della nonna, o quello indomito della bambina con il suo gallo in braccio, pronto a cantare per annunciare più tragedie in arrivo che liete novelle, ma che non si fa scoraggiare dalla morte e dal dolore, pronta a camminare, sguardo fiero, verso un futuro diverso, suo e della sua terra.