Un'anziana insegnante alle prese con la silenziosa e stringente presa mortale del regime iraniano sulla quotidianità di un popolo. Un dramma scritto da Jafar Panahi con il regista Nader Saeivar e una magnifica protagonista Maryam Bobani. La recensione di Mauro Donzelli.

Donna vita libertà. Così, senza punteggiatura per meglio dare l’idea di come siano rivendicazioni tutte e tre cruciali, in uno slogan che rappresenta un popolo come quello iraniano, costretto invece a invocarli. Oppresso da un regime insopportabile, sempre di più con il passare degli anni dalla rivoluzione khomeinista del 1979, ormai attento solo ad alimentare privilegi e potere, applicando in maniera sempre più meccanica divieti odiosi, a partire dall’obbligo per le donne di indossare il velo. Sono anni di rivolta in Iran, e il cinema cerca di raccontarla a modo suo, insinuandosi fra la censura imposta localmente o affidandosi ai sempre più numerosi registi della diaspora, costretti a fuggire dal paese per rivendicare la libertà di raccontare come realmente vanno le cose, senza nascondersi dietro a storie di liti o piccoli dissapori borghesi, come talvolta sono stati costretti a fare in passato.

Nader Saeivar, invece, è riuscito a girare a Teheran, come dice lui “sottotraccia”, dovendo poi occuparsi della post produzione all’estero. Sceneggiatore di Tre volti di Jafar Panahi, ha scritto La testimone proprio insieme all’illustre autore iraniano ormai costretto all’esilio, che ha anche montato questa storia classica ma sempre attuale sulla condizione della società iraniana. Tarlan (Maryan Bobani) è un’insegnante in pensione, ancora molto impegnata per il rispetto delle donne nell’ambiente di lavoro, oltre che nel sindacato. Un giorno scompare la figlia adottiva Zara, insegnante di danza che non indossa il velo e ha trasmesso la sua passione alla figlia adolescente. Tarlan sospetta del marito di lei, Solat, uomo d’affari molto benestante quanto impegnato in attività sospette, se non proprio losche. Un uomo di potere, che preme sull’anziana per mettere a tacere ogni richiesta di indagini approfondite sulla morte della donna. Conosce bene i punti deboli di Tarlan, a partire dal figlio in carcere per debiti, che fa scarcerare pagando quanto dovuto per alimentare una pressione anche morale.

.

Proprio l’etica e la morale, il senso di colpa e l’ossessione per la dignità e le apparenze, con la paura sintetizzata nella frase, “chissà cosa penseranno gli altri di noi”, continuano a essere tematiche centrali nel cinema iraniano. Una giustizia non disgiunta da una redenzione quando si è peccato, nella società di una teocrazia in cui in realtà è l’ipocrisia a regnare, oltre alla ricerca di una quiete da non sconvolgere in nessun modo, un equilibrio in cui si soffocano slanci di ogni tipo, per mantenere apparenze e quieto vivere. A costo di ricatti o l’isolamento come folle di chi rivendica la libertà. La testimone non è una giovane, ma un’anziana coraggiosa che trova ci sia della bellezza nella danza e non si arrende al mantra “tanto non si possono cambiare i poteri forti”. Fra l’insopportabile intervento per strada della “polizia morale”, per un velo non indossato come da manuale, e l’immunità di un uomo che serve al regime per aggirare le sanzioni e attirare denaro occidentale, Tarlan è sempre più attirata dalla possibilità di ottenere giustizia da sola. Una rivoluzionaria sola, mentre il paese prova ad allargare a tutta la società questo spirito d’azione.

Quale giustizia potrà arrivare da una leggi islamica che prevede il delitto d’onore, che concede a un uomo di uccidere la moglie adultera e l’amante, se colti in fragrante, o ritiene valida la parola di un testimone, ma solo se è credente, sano di mente e probo? In questo appassionante e doloroso film la risposta sembra essere chiara, dopo che per decenni ogni speranza di riforme è stata umiliata da una realtà immutabile, se non in peggio. L’immagine del profilo che sembra scolpito nella pietra di Maryan Bobani, Tarlan, con il velo e la borsa in grembo, mentre siede in attesa indomita di verità e giustizia, è di quelle che non si scordano facilmente. Ci ricorda come è grazie al coraggio delle persone che costituiscono un popolo che si iniziano a cambiare le cose.