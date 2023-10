Un film paradossale, grottesco, crudele e con molto sentimenti. Un film a caratteri cubitali: anche troppo. La recensione di La morte è un problema dei vivi di Federico Gironi.

Risto e Arto sono vicini di casa, diversi il tutto il resto. Anzi, no, sono accomunati da un’altra cosa: dalla fine della loro relazione sentimentale.

Risto, ludopatico titolare di una scalcagnata agenzia di pompe funebri, viene buttato fuori di casa dalla moglie dopo l’ennesimo ultimatum non rispettato su gioco e scommesse, e dopo aver scoperto che la banca potrebbe riprendersi la casa per via dei debiti accumulati dall’uomo.

Arto invece ha scelto lui di andarsene per non gravare sulla sua compagna e su una ipotetica prole dopo la scoperta - accidentale ma scioccante - di essere un uomo letteralmente senza cervello, dotato solo di quel minimo di residuale materia grigia utile a renderlo funzionale.

Diventati soci, un po’ per caso e un po’ per necessità, Risto e Arto dovranno trovare il modo di sbarcare il lunario e saldare i debiti (o scommettere di nuovo), e lo faranno incrociando le loro strade con quello di una donna che gestisce un giro clandestino di roulette russa.

Teemu Nikki lo fa strano (il cinema).

Lo fa grottesco, cinico, acido. Non si tratta (solo) del solito mix tra commedia e dramma, surrealismo e malinconia, sentimento e analisi sociale.

Qui, in La morte è un problema dei vivi, la questione è ancora più complessa, ingarbugliata, eppure straordinariamente semplice. La questione riguarda l’umanità, e il suo contrario.

La cifra è quella del paradosso, di un eccesso camuffato da realismo, di esasperazioni della poetica del quotidiano.

Lo stile di Teemu Nikki è quello di un’autoradio rotta che spara free jazz sincopato a tutto volume da un’audiocassetta che pare non essere possibile estrarre. L’unico modo di spegnere la musica è spegnere l’auto, e l’auto è una vecchia Volvo in versione carro funebre.

Alla fine la cassetta si estrae, la musica cambia, l’auto rimane la stessa. Le persone che la abitano (a volte letteralmente), invece no.

Risto e Arto cambiano. Evolvono. Ognuno a modo suo.

Uno si dona, l’altro riceve. Uno si sacrifica, l’altro si redime. Il gesto è estremo, cristologico, non poteva essere altrimenti: se la fa, oltre che che strana, Teemu Nikki la fa grossa.

A volte però questo gusto per gli estremi, per il paradosso e per il grottesco si fa prevedibile, nonché esagerato.

Grossa è quindi anche la grana del film, che dice cose anche giuste, e che spesso le dice anche bene, ma che non ha mai il gusto e il piacere della sfumatura, dell’accenno, del gesto estetico misurato, magari pure fine a sé stesso.

La morte è un problema dei vivi è un film a caratteri cubitali, non corre mai il rischio di non farsi capire bene dallo spettatore. Giusto nel finale, giustamente tragico, si e ci concede di abbassare il tono. Come si fa, o si dovrebbe fare, di fronte alla morte.

Appunto.