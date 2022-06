Dopo varie incursioni nel documentario, Eugenio Cappuccio torna alla finzione con La mia ombra è tua, dal romanzo di Edoardo Nesi. Protagonisti del film, che si muove fra risate e amarezza, sono Marco Giallini e Giuseppe Maggio. Ecco la nostra recensione.

Quanti modi diversi esistono di declinare un road movie? Innumerevoli. Raramente, però, accade che un film sulla strada non sia anche la cronaca di un viaggio interiore, e quindi di una trasformazione, magari di una maturazione, e il cambiamento si fa ancora più interessante quando a dividere l'abitacolo di un'automobile o di un furgoncino, o di un pullman, sono due o più individui che si conoscono poco o che non riescono a cancellare vecchie ruggini.

La mia ombra è tua è certamente la storia di un percorso e della nascita di un'amicizia che si confonde con un rapporto padre/figlio, ma è anche molto di più, e lo sa bene chi ha letto il romanzo di Edoardo Nesi da cui è tratto il film di Eugenio Cappuccio, un regista che non si vedeva da un po’. Raccontando infatti la disavventura di uno scrittore reso celebre da un unico e struggente libro e di un laureato in Lettere Antiche che deve accompagnarlo a un happening milanese nel quale il "maestro" dovrebbe annunciare il suo grande ritorno, il film si concentra prima di tutto sul confronto e contrasto fra due generazioni diverse, che potremmo chiamare i nostalgici e i disillusi. Alla prima categoria appartengono coloro che nascondono una vigliaccheria di fondo dietro alla frase "si stava meglio prima" e che vivono un'eterna impasse perché non sono più capaci di reinventarsi. Del secondo gruppo fanno invece parte i neolaureati figli della crisi economica che si trovano a vivere in un mondo distrutto da chi è venuto prima e a dover far fronte alla mancanza di lavoro, al riscaldamento globale e all'uso sbagliato dei social.

Cappuccio, che ha sfruttato il talento tanto di un Marco Giallini molto poco sopra le righe e di un Giuseppe Maggio decisamente a fuoco, lascia che l'ipocrisia di chi è cresciuto negli anni '70 e '80 venga fuori in tutta la sua evidenza, schierandosi dalla parte dei giovani arrabbiati, che accusano i vecchi di essere irrisolti e di aver accettato, per un secolo, le ingiustizie sociali, il nazismo, il comunismo più dogmatico e intransigente. Lo fa quando l'ultra nerd che vive in un bozzolo (Maggio) beve un po’ troppo e si lascia andare ai suoi malumori. Ma, se i ventenni hanno il diritto di prendersela con i cinquantenni e sessantenni, in fondo sono anche loro prigionieri di una mancanza di coraggio e di una naturale voglia di osare, e questo perché hanno fatto meno follie e hanno un moralismo più acceso degli artisti di una volta, dei fricchettoni insomma, che professavano l'amore libero e vivevano di utopie. E se davvero Emiliano rappresenta i ragazzi appena usciti dall'università, allora viene da pensare che a chi si affaccia oggi alla vita professionale manca quella risata capace di seppellirci, quell’ironia che nasce dall’osservazione conciliante delle nostre miserie e che aiuta ad accettare meglio i nostri limiti e a perdonarci. Accade così che il Vittorio Vezzosi di Marco Giallini abbia gli strumenti per sbloccarsi, ammettere il proprio fallimento e amare di nuovo la sua musa ispiratrice. Perché se si vincono le paure, sembra dirci Cappuccio, si può imparare a sfruttare il tempo che ci resta volendo bene ai nostri cari e ammettendo di essere fragili, però bisogna sbrigarsi, perché, come cantava Vasco Rossi, "la vita è un brivido che vola via, tutto un equilibrio sopra la follia".

La nostalgia dei grandi, ben presente nel libro di Nesi, qui non è il tema principale. In primo piano c’è il rapporto mentore/allievo tra il personaggio di Giuseppe Maggio e il personaggio di Marco Giallini, che ha lavorato di sottrazione. La sua recitazione è misurata e colma di verità, dal momento che il suo vissuto è simile a quello di Vezzosi, che ha amato una e una donna soltanto, e che, al contrario di Marco, può riprendersela. Non è Bruno Cortona de Il sorpasso il suo riferimento. No, con il suo mantra "La vita è corta e sudicia ma ci sono anche momenti gloriosi", Vezzosi può ricominciare a pulsare come un cuore ardente, perché gli è già successo quando era ragazzo. Ed Emiliano? Lui ha la fortuna di imbattersi in un uomo d’ingegno e di cultura, cosa che non capita a tutti. Perché una poesia di Leopardi magari non ci sfama, ma nutre lo spirito, e ci aiuta a cercare di realizzare finalmente il sogno che abbiamo nel cassetto.

Si prende il giusto tempo e le giuste pause La mia ombra è tua e ci culla in un'avventura al termine della quale ci troviamo ancora una volta a pensare che il cinema più bello non grida cose: le sussurra, coinvolgendoci nel racconto e lasciando a ognuno di noi il privilegio di decidere il finale di una storia che, in fondo, parla di noi.