La mia amica Eva, la recensione della commedia romantica spagnola

Senza paura di rimettersi in gioco, con la sincerità che sa anche essere spietata che porta a ricercare un innamoramento a 50 anni. Una commedia romantica molto ben scritta e recitata fra Barcellona e Roma diretta dallo specialista Cesc Gay. La recensione di Mauro Donzelli di La mia amica Eva.

Se vi va, seguitemi in questo esperimento, valido soprattutto, ma non esclusivamente, per le commedie, meglio se romantiche, genere ormai trascurato e avvolto da una patina analogica. Per capire se funziona, niente di meglio della prova delle mossette e dei sorrisi imbarazzati. Se il/la protagonista, qualsiasi sesso e combinazione, riesce a sostenere primi o primissimi piani in cui, silente, indugia in smorfie piene di significato senza urtarci fin dalle prime scene, allora ci sono buone probabilità che sia una commedia romantica di qualità, ben scritta e, ovviamente, ben recitata. È senz’altro il caso di questo piccolo gioiello del genere, proveniente dalla Spagna e diretto da un catalano felicemente recidivo in materia, Cesc Gay.

La mia amica Eva non pretende di rivoluzionare il mondo dei sentimenti, ma azzecca la combinazione fra commedia, con una sana ironia spesso imbarazzata senza essere smorfiosa, e una riflessione non tediosa sullo scorrere del tempo e sul coraggio di non adagiarsi in una relazione sentimentale ormai sterile. Infatti l’Eva del titolo rivendica un semplice diritto, provare di nuovo l’ebbrezza irresistibile di innamorarsi senza rete, proprio mentre sta per compiere i 50 anni, e prima che sia “troppo tardi”, che non sia più "desiderabile".

Aiuta la riuscita il fatto che la protagonista, Nora Navas, sia fenomenale, nella sua normalità autoironica, schiva e ben lontana dall’universo della femme fatale con diritto di uccidere i cuori altrui, sapendo di fare centro al primo colpo. Al suo fianco l’argentino Rodrigo de la Serna, di cui ricordo ben più volentieri le prodezze come compagno di viaggio del “Che” Gael Garcia Bernal ne I diari della motocicletta, che l’avventura nei panni di Palermo de La casa di carta.

Comincia tutto da Roma, città galeotta che risveglia gli intorpiditi sensi di Eva, sposata da 25 anni e in viaggio di lavoro, che nell’hotel in cui alloggia incontra un affascinante scrittore e sceneggiatore - in originale si gusta la giostra di accenti, fra castigliano, catalano e argentino -. Timidamente si incrociano, parlano, trascorrono con altre persone un’innocente serata, ma soprattutto innescano la miccia che porterà Eva a pensare seriamente, una volta tornata a Barcellona, a iniziare una nuova vita, rimettendosi in gioco sentimentalmente e nella propria capacità di sedurre e di lasciarsi andare a un sano romanticismo. A innamorarsi una nuova volta, insomma.

Sofisticato senza eccedere nel patinato, La mia amica Eva è capace di dosare dialoghi e situazioni ben orchestrate con l’effetto che scatenano nei protagonisti, silenzi e imbarazzi, con un cast di ottimi attori e non di bellezze da catalogo. Il tempo che passa è un compagno non ideale ma così presente da rivendicare di diritto un ruolo da coprotagonista. Non sarà così apprezzato, ma permette ad Eva di lasciare da parte un po’ di raziocinio e farsi guidare - con giudizio per carità - da una bella dose di emozioni. Nel suo genere, un film impeccabile.