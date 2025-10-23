La mano sulla culla, la recensione: o del perché gli anni Novanta sono irripetibili

Dal 17 novembre in streaming su Disney+ il film con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead che rifà - in maniera inutilmente fighetta e complicata - il thriller del 1992 diretto da Curtis Hanson e interpretato da Rebecca De Mornay e Annabella Sciorra. La recensione di La mano sulla culla di Federico Gironi.

Siccome sono una personcina che quando fa le cose le fa come si deve, prima di vedere La mano sulla culla versione 2025 mi sono rivisto La mano sulla culla... del 1992, l’originale di cui questo nuovo film è ovviamente il remake. Mi perdonerete, quindi, se voglio sfruttare appieno questo mio attacco di secchionaggine, e se da qui in avanti mi concentrerò primariamente sulle differenze che esistono tra queste due versioni dello stesso canovaccio. Certo, non sta scritto da nessuna parte che un remake debba per forza essere valutato in parallelo con l’originale, ma diciamo che aiuta; e in più c’è anche da dire che le cose che andrebbero sottolineate di questo film diretto dalla messicana Michelle Garza Cervera sono in buona sostanza le stesse che si evidenziano nel confronto tra i due testi. Il che, ahimé, significa che pure se preso da solo La mano sulla culla non è un granché di film.

Il canovaccio, dicevamo, è più o meno lo stesso, con una giovane donna disturbata che s’insinua nel nucleo di una famiglia in veste di bambinaia con l’intenzione di distruggerla dall’interno. O meglio, di distruggere il suo corrispettivo, la madre e moglie verso la quale prova un profondo rancore, e di impadronirsi di suo marito e dei suoi figli. A cambiare - oltre che la città teatro delle vicende, una Seattle più yuppie che grunge allora, i quartieri ricchi di Los Angeles adesso - sono le motivazioni. Nel 1992 Rebecca De Mornay, diabolica sì e ancor più inquietante per le fattezze angeliche, voleva vendicarsi di una donna che aveva accusato (giustamente) suo marito ginecologo di averla molestata spingendolo al suicidio, e facendo perdere a lei il bambino che aspettava da lui, e tutto questo era dichiarato. Qui Maika Monroe, troppo sfacciatamente ambigua anche nei modi e nell’aspetto, e non ottimale nella trasizione da perseguitata a persecutrice, cerca invece la sua vendetta per qualcosa che non è il caso di rivelare, visto che anche il film lascia che questa sorpresa, per così dire, arrivi solo nella parte finale, ma che è un trauma ben diverso.



Trauma. Ecco la parola chiave. Polly, personaggio di Monroe ha il suo trauma, e a quanto pare ce l’ha pure - bello grosso pure lei - Caitlyn, quello di Mary Elizabeth Winstead, qui nel ruolo che fu di Annabella Sciorra ma che all’epoca, di traumi, non ne aveva nessuno tranne un po’ di sacrosanto esaurimento per le fatiche della maternità. La versione 2025 di La mano sulla culla, invece, è tutta a base di traumi, psicofarmaci e via discorrendo. Altro che il ventolin della Sciorra.

Ovviamente, poi, se Curtis Hanson e Amanda Silver (regista e sceneggiatrice dell’originale) avevano intessuto il loro film di una sana corrente sotterranea di erotismo un po’ perverso, qui di erotismo non c’è praticamente traccia: semmai di un pizzico di fugace sfacciata esibizione para-pornografica, e soprattutto di tantissime problematiche di genere: perché Polly è ovviamente lesbica e Caitlin ha un passato da bisessuale, anche se poi a tavola dà di matto quando la figlia, evidentemente plagiata dalla baby sitter, dichiara di voler sposare una donna, una volta grande.

Insomma: è evidente che Michelle Garza Cervera e lo sceneggiatore Micah Bloomberg sono stati a modo loro perfettamente in linea con i tempi che corrono.

Lì dove il film di Curtis Hanson era efficace, divertente e inquietante grazie a una semplicità che era tutto tranne che banale, e che risultava in una storia affilatissima e di ricercata perversione capace di infilarsi nell’attenzione dello spettatore come nel burro, il nuovo La mano sulla culla pensa di compensare il vuoto della mancanza di idee e di spessore cinematografico - basti vedere come fotografia e scenografia stanno lì a ostentare un’eleganza sterile e plastificata - abbondando in sovrastrutture e sottotesti che hanno il solo scopo di complicare inutilmente ciò che doveva essere semplice, e ingolfando e ingarbugliando una storia che doveva arrivare invece precisa e diretta.

D’altronde, non si può pensare, oggi, che una donna non agisca positivamente se non per via dei traumi brutti e cattivi, e che non faccia male a un’altra donna se non c’è un peccato originale maschile all’origine.

Curioso, infine, che se oggi si sente necessario complicare e problematizzare tutto, si pensa anche al pubblico come a una massa informe di decerebrati: dico solo “cartello stradale”. Dopo i primi cinque minuti di film vi sarà tutto chiaro. Anche il finale. A me, e a altri, non resta che rimpiangere gli anni Novanta: più sfacciati, più liberi, più disinibiti, più cinici, disincantati e crudeli. Soprattutto, molto ma molto più divertenti.