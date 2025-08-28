La gioia, la recensione del film con Valeria Golino e Saul Nanni

L'opera seconda di Nicolangelo Gelormini è stato l'unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia 2025. La recensione di La gioia di Federico Gironi.

Come già per l’esordio di Fortuna, Nicolangelo Gelormini parte da un caso di cronaca agghiacciante. Lì si trattava di Caivano e della bambina gettata da un balcone; qui, in La gioia (non nel senso di Nicola), l’omicidio di Gloria Rosboch, 49enne professoressa del torinese sedotta, abbandonata, derubata e infine uccisa da un suo giovane ex allievo di cui si era invaghita. Allegria.

Però, come già aveva dimostrato e dichiarato nella sua opera prima, non è che il regista napoletano lavori su quei materiali nella direzione del true crime, o di un cinema ruvido e spietato fatto di brividi, lividi e denuncia: no, Gelormini trascende, elabora, vaporizza, e il suo racconto è un racconto che, se pure la punta di un piede nel realismo la mantiene, cerca di scavallare e di farsi non dico onirico, ma quanto più possibile astratto, anti-naturalista. Un racconto che la realtà la prende, la decostruisce, e la rimette assieme liberamente e con l’inserimento di tessere sparse di fantasia e surrealismo.

Il gioco è affascinante, ma pericoloso, perché non sempre gli equilibri tornano, e perché finisce con l’essere meno sorprendente di quanto non fosse in Fortuna, che aveva pure dalla sua i colori e il calore (magari ustionante, certo) del meridione, mentre qui tutto è grigio-padano, spento, intriso di umori umidi e ammuffiti, come peraltro funzionale al racconto della vita della protagonista Gioia, donna-bambina che vive in una casa-prigione gozzaniana, con la mamma beghina a far da secondino.

Coi golfini ricamati, la timidezza patologica, la passione per “Reality” di Richard Sanderson, la Gioia di Valeria Golino è a un passo dalla caricatura, ma non ci cade (quasi) mai; a differenza invece di un altro personaggio femminile, quello di Carla (Jasmine Trinca), la mamma dissoluta di Alessio (un Saul Nanni borgheggiante, nel senso di Borghi, Alessandro), il malacarne che la farà innamorare e che poi la getterà in un pozzo.

Attenzione però. Perché il punto di La gioia è tutto nel raccontare sì una storia tragica ispirata a fatti realmente accaduti, e infarcirla sì di bovarismi assortiti (nel senso del romanzo di Flaubert, fin troppo ampiamente nonché esplicitamente citato), ma anche di raccontare non solo Gioia, ma anche Alessio, come vittima. Sort of.

Da certi punti di vista, verrebbe quasi da dire che sia lui il protagonista di questo film (anche se L’Alessio non sarebbe stato un titolo altrettanto efficace, va detto). Lui, ragazzino immaturo e maledetto dalla sua bellezza, che per quello viene sfruttato dalla cinica mamma Carla e dall’amico di famiglia interpretato da un diabolico Francesco Colella (che lo sfrutta e, come dice lui stesso, “se lo incula”), spinto tra le braccia di signore danarose col vizietto del toy boy in cambio di qualche centinaia di migliaia di euro.

E allora non è strano che Gelormini di Alessio racconti sì i demoni (con tanto di scena non spinta ma nemmeno banale in una dark room), ma anche le fragilità, e che quasi quasi spinga non solo Gioia, ma pure lo spettatore a credere che io suo, nato dell’incontro tra due figli rotti da genitori troppo ingombranti e patologici, dal leccarsi le ferite a vicenda, sia un affetto sincero.

Poi le cose vanno come vanno, come sono andate davvero, come forse non era possibile pensare andassero diversamente, nemmeno nel mondo sospeso e indeterminato del film. Ancora una volta è il male a vincere, nel nome di un determinismo spietato, della legge della giungla, di una mentalità schiacchiante.

Come risponde Alesso a un suo professore, che lo provoca e lo punzecchia, tutto quello che lui vuole, che gli è stato insegnato a volere, il suo unico ideale e mezzo di riscatto, sono i soldi. Una risposta che fin troppi adolescenti reali, oggi, darebbero: pure quelli che non si spingerebbero mai lì dove Alessio si spinge.