La prima regia di Raphaël Balboni e Anne Sirot, intitolata La folle vita, racconta con rispetto, delicatezza e originalità l'esistenza di una donna affetta da demenza e della reazione di suo figlio, che impara un'importante lezione di vita. La recensione di Carola Proto.

Il titolo inglese de La folle vita e la "regola" bon ton secondo la quale in società non si dovrebbe parlare né di malattie né di figli né di donne di servizio ci dicono qualcosa sui due estremi fra cui si muove il film di Raphaël Balboni e Anne Sirot, opera prima di provenienza belga. Da una parte c'è il timore del giudizio altrui, nella fattispecie la vergogna di avere una madre affetta da una malattia neurodegenerativa e quindi ingovernabile come una bimbetta dispettosa. Dall'altra quel Madly in life che somiglia così tanto a madly in love (che significa follemente innamorati) allude a un modo di vivere stravagante e, sì, un po’ fuori di testa, che però, alla fin fine, è espressione di libertà: dai codici sociali, dalle buone maniere, dalla necessità di essere sempre in ordine e di dire la parola giusta al momento giusto.

Protagonisti de La folle vita sono due trentenni - Alex e Noémie - che decidono di avere un bambino. Quando però alla madre di Alex, che è una signora per bene proprietaria di una galleria d'arte, viene diagnosticata la demenza semantica, la giovane coppia si ritrova a vivere in uno stato di attesa, di sospensione. "Il tempo dei figli" quindi si interrompe, e il film, che ha un inizio improvviso, quasi brusco, ben presto entra in argomento. Dopo pochi minuti, infatti, mostra Suzanne che è già diventata riottosa e capricciosa, e prepotente, al contrario della regia, che non è mai invasiva né tantomeno voyeuristica. In più, i problemi pratici che Alex e Noémie si trovano a dover risolvere impediscono l'avanzare della retorica. Succede quasi subito, quindi, che Alex rifiuti la nuova versione di sua madre e si vergogni dei guai che combina. Il fatto è che Alex fa una cosa che non dovrebbe mai essere fatta in situazioni del genere, né quando siamo noi ad ammalarci e né quando capita ai nostri cari. Alex si oppone alla malattia, la combatte. Prima la nega, poi la ostacola, poi fa fronte con totale abnegazione e infine la nasconde agli altri. La folle vita diventa così, più che la cronaca di un disturbo mentale, un romanzo di formazione, un manuale di istruzioni non tanto su come si gestisce un malato quanto su come ci si libera dall'imbarazzo per l'altrui stranezza o disdicevole condotta.

Grazie alla sublime interpretazione di Jo Deseure, che ha accettato l'idea di fare a meno del trucco e di mostrare i segni della vecchiaia e di una sempre maggiore trasandatezza, assistiamo alla veloce e credibile débacle di Suzanne, a comportamenti sempre più irrazionali, a una crescente iperattività e sovreccitazione caratterizzate da una chiassosa coazione a ripetere. Nel frattempo, la demenza della povera donna "contamina" la vita e rischia di distruggere la felicità di Alex e Noémie, e per rendere ancora più chiaro questo concetto, i registi vestono i personaggi della stessa stoffa che copre le pareti della loro camera da letto o il paralume di una lampada da comodino, a significare una sempre crescente invasione di campo che determina un'incapacità totale di reagire.

Ovviamente uno spettatore distratto non noterà subito questi dettagli e si accorgerà solo dopo un po’ che, perfino nei momenti più drammatici, ad esempio quando Suzanne smette di parlare e di sorridere, e diventa catatonica a causa di una dose robusta di antipsicotici, La vita folle cerca la leggerezza e la intreccia alla poesia: quella di una creatura vulcanica che si diverte da morire ad ascoltare la versione heavy metal delle Quattro Stagioni di Vivaldi o che fabbrica una patente con le forbici e il cartoncino. E comunque, sia nei momenti divertenti che in quelli che spezzano il cuore, Raphaël Balboni e Anne Sirot ci tengono sottolineare che ogni malato ha diritto alla dignità e soprattutto ad essere contento, e a fare il giro su quella ruota gigantesca che Alex guarda spesso dalla finestra, soprattutto al sopraggiungere della sera o di notte. E se la felicità è fare una torta al cioccolato, parlare con una bambina considerandola una coetanea, va benissimo così. La demenza semantica è una realtà durissima da accettare, soprattutto se ad averla è una persona di ingegno, ma se si riesce a trasformare il dolore in amore e ci si arrende a uno status quo bizzarro e imprevedibile, allora l’incanto infantile di Suzanne, la sua spontaneità, e magari qualche curiosa abitudine che aveva a 4, 5. 7 anni, possono diventare la nuova misura della gioia e della spensieratezza, oltre a un invito a vivere secondo le proprie regole e fuori dagli schemi.

Delicato come sa essere il cinema belga degli ultimi tempi, soprattutto quando sono in gioco i sentimenti. La folle vita è un piccolo e prezioso gioiello, un invito a non autocensurarsi e soprattutto a prendersi cura degli altri, con affetto e comprensione, e facendo il gioco di Pollyanna, che trovava sempre qualcosa di buono anche nelle situazioni più tristi.