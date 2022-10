Diretto da Cinzia Bomoll, è un film coraggiosamente provinciale e obliquo rispetto all'orizzonte abituale del cinema italiano: per i temi, per lo stile e per un cast ricco di stelle musicali. Presentato alla Festa del Cinema di Roma. Recensione di Federico Gironi.

La pianura emiliana. Un allevatore di maiali punk e le sue (belle) figlie gemelle. Una mamma un po’ sbilenca. E poi ancora un odioso e viscido industriale della plastica che gira in Miura, due misteriosi e affascinanti esuli cileni, e poi la parrucchiera, e la barista, e i tre avventori sempre seduti fuori, dal bar. Anche quando piove. Una storia di sogni (infranti), di provincia e di sorellanza, di famiglia e d’amore.

Una cosa è indubitabile: a La California non mancano né l’originalità, né la voglia di osare qualcosa di insolito e non conforme al panorama, comunque ultimamente più coraggioso del solito, del cinema italiano.

Che La California, che poi è l’opera terza da regista di Cinzia Bomoll (anche produttrice, sceneggiatrice, scrittice e tante altre cose), sia un film obliquo, rispetto a quel panorama e alla sua linea dell’orizzonte, lo dice pure il cast: che se può contare sulla voce narrante di Piera Degli Esposti, schiva nomi noti e inflazionati per mettere assieme Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, Andrea Roncato e Alfredo Castro (sì, proprio quello di Pablo Larraín), Vito Bicocchi e Nina Zilli, Stefano Pesce e Angela Baraldi. Protagoniste, invece, Le Donatella, al secolo Silvia e Giulia Provvedi, che dopo questo esordio a naso qualcun altro deciderà di utilizzare: magari ancora un po’ acerbe, ma nemmeno troppo, e talentuose e con una presenza scenica notevole.





C’è qualcosa, per forza, nell’aria della provincia emiliana, padana, romagnola, che oltre a caratterizzare i luoghi in maniera inconfondibile, e a dare vita ad atmosfere affascinanti, stimola la creatività. Basti pensare al numero di cantanti, scrittori, poeti e artisti di vario genere che da lì sono arrivati (o lì sono arrivati) per conquistare poi la loro California, il loro resto di un mondo.

Ci prova anche Bomoll, facendo salda leva su quell’immaginario fatto di provincia familiare e universale, innestandosi sopra quel che già esiste da tempo, ed è stato mostrato (pensiamo agli Offlaga Disco Pax, per dirne una) ma che in un certo qual modo è ancora curiosamente inaspettato: maiali e punk, tanto per fare un esempio facile. Il fantasma del PCI e Kurt Cobain.





La storia conta, certo. Quella di due gemelle unite, amiche, rivali, sorelle. Quella che lega il loro passato al loro futuro, passando per le crisi e le rotture e le brutture del presente. Una storia che è di sorellanza e di formazione, un thriller e una commedia, una vicenda di rispecchiamenti e di capovolgimenti.

Ma, più della storia, in La California contano gli sprazzi e gli scorci (fotografati da Maura Morales Bergmann), le battute e le espressioni, gli sguardi e gli episodi, gli screzi e le bevute. Tutti assieme, tutt’altro che slegati, compongono un caleidoscopio di immagini, parole e sensazioni che fanno sentire un calore nella pancia, e parecchia simpatia.

Come un bicchiere di rosso del contadino, un tortellino in brodo, l’abbraccio di una sorella, di un nonno, di amico o di un fantasma.