Fede Álvarez cede la macchina da presa al co-sceneggiatore Rodo Sayagues, che dirige un film assai simile al primo nonostante il cambio di segno del personaggio interpretato da Stephen Lang, e la voglia di dire di più sull'America di oggi. La recensione di Federico Gironi.

L'Uomo nel Buio, all'anagrafe Norman Nordstrom: ex Navy Seal, veterano della Guerra del Golfo, dove uno shrapnel lo ha reso cieco. Una specie di arma letale, che tanto bene con la testa non sta: la guerra certo, ma non solo.

Nel primo film (Man in the Dark) lo abbiamo visto far fuori una banda di balordi che voleva derubarlo, e che aveva pure scoperto che il cieco, in cantina, teneva prigioniera la donna che aveva ucciso sua figlia in un incidente d'auto, e che lui aveva inseminato artificialmente per avere proprio da lei un'altra figlia.

Ora sono passati otto anni, almeno, e l'Uomo nel buio vive in un'altra vecchia casa desolata e isolata da qualche parte a Detroit, che dopo il default del 2013 continua a essere il simbolo degli USA alla deriva. Con lui c'è una bambina che addestra alla sopravvivenza e tiene lontana dal mondo esterno quanto possibile. Sua figlia. Forse.

Poi arrivano altri balordi (questa volta reduci pure loro, mica ragazzetti qualunque), e non sono soldi quelli che stanno cercando.

Fede Álvarez e Rodo Sayagues avevano scritto assieme il primo film, ora anche questo secondo (L'Uomo nel Buio - Man in the Dark) ma si sono alternati dietro la macchina da presa: stavolta dirige Sayagues, che da un punto di vista puramente formale azzecca un paio di scene di puro movimento di un certo qual virtuosismo. Ma invertendo l'ordine degli addendi il risultato non cambia granché.

Il copione, beh: da un punto di vista di struttura e dialoghi è quello di un film di serie Z, tanto che prima che si entri nel vivo dell'azione l'impatto col film è abbastanza drammatico. Quel che racconta, però, e come lo racconta, tengono sveglio lo spettatore: sia di quello voglioso di leggere tra le righe, sia di quello interessato semplicemente a un film che non si faccia troppi scrupoli nella messa in scena della violenza. Non sorprende, quindi, che alla produzione spicchi il nome di Sam Raimi, che pare dalla sceneggiatura fosse stato particolarmente colpito.

Di scontri ce ne sono tanti: a mani nude, con armi da taglio, con armi da fuoco. Di sangue ne scorre parecchio e non mancano soluzioni creative venate di sano (al cinema eh) sadismo. E l'Uomo nel Buio non diventa mai un Terminator, rimando sempre ben vulnerabile, mostrando sempre sofferenze umanissime. Ma, alla fine dei conti, si tratta di ordinaria amministrazione dalla fattura mediamente basilare.

Lì dove la voglia di essere sadici e spietati del film si mostra sotto altre vesti è in quel che racconta attraverso un protagonista moralmente più che ambiguo e antagonisti ben peggiori: senza rivelare troppi dettagli e svolte di trama, di un'America persa in un delirio cupo di violenza, segnata dal peso gravoso del suo passato, che appare incapace di dare una vita normale e un futuro non buio ai suoi figli. Figli che nel peggiore dei casi tratta come carne da macello, o come risorse da esaurire; e che nel migliore fa vivere nella paura e nella paranoia. In un mondo così, rimanere orfani è l'unica salvezza, e chi è stato segnato dal male del mondo tanto da non vederne più la luce, è bene si estingua.

Peccato che questo superficialissimo "messaggio" si riveli in fin dei conti quasi posticcio, utile a legittimare agli occhi del pubblico la voglia di usare il genere. Che, purtroppo, fine a sé stesso non pare possa più essere.