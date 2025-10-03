L'isola di Andrea: la recensione del film di Antonio Capuano con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo

Il doloroso percorso burocratico di condivisione di una separazione, una coppia che racconta la propria crisi e il rapporto con il figlio bambino. Il ritorno di Antonio Capuano mantiene sincerità e passione, contro sobrietà e prudenza. La recensione di Mauro Donzelli de L'isola di Andrea.

Una coppia che cerca di rimanere a galla, ognuno per conto proprio, ristrutturando la propria vita dopo una dolorosa separazione. Ma all’orizzonte c’è la presenza di un bambino, un figlio, quella Isola di Andrea scelto come titolo del film di un autore napoletano di 85 anni, sempre vitale e mai domo come Antonio Capuano. Marta (Teresa Saponangelo) e Guido (Vinicio Marchioni) si rimettono al tribunale per avere una sentenza condivisa che decida definitivamente chi e quando avrà l’affidamento del figlio di 8 anni. Ognuno ha la sua verità, mentre seguiamo gli incontri e gli interrogatori dei due, talvolta con Andrea al seguito, raccontato sempre molto diversamente rispetto a quanto ci appare: indisciplinato e distratto. L'ex coppia attende una parole ultimativa su chi sia il preferito dei due. L’attesa è per loro stessi, più che per il figlio, per assolvere o condannare il loro impegno nel mestiere di genitore.

Capuano è irrequieto come al solito, camera a spalla e momenti urlati, lontano dal realismo e posseduto da una sincerità che non perde mai la sua efficacia, anche quando personaggi e storia sembrano prendere direzioni bizzarre, anche quando i toni si alzano. Capace ancora di giocare con la forma cinema, di uscire da schermi e prevedibilità, pur in una vicenda apparentemente lineare e “comune” come quella di una coppia che si lascia. In una cornice che apre e chiude il film, notturna e cupa, si esplicita quel dolore legato al trauma della separazione, mentre nel resto delll’ora e mezza de L’isola di Andrea sono tutti in scena, sul palcoscenico a recitare per gli incaricati dal tribunale di decidere dell’affidamento. Allora, nel rievocare, tutti indossano una maschera, cercano di raccontarsi migliori di quanto siano, proprio come durante il corteggiamento in una (la) coppia sta nascendo.

È sempre distratto Andrea, o meglio così appare, anche indisponente e sempre con la testa altrove, ma assorbe tutto, cerca il conforto impossibile in un momento in cui vede sgretolarsi la sua quotidianità, altro che “fortunato perché ora avrai due case”. E allora appena può vuole togliersi le scarpe, evade letteralmente da quell’anonima stanza per tornare nella sua vita, dagli amici, quando le cose erano più semplici e forse felici.

Nella triangolazione, il disagio diventa un bilancio per gli adulti dei desideri non realizzati e una sentenza attesa per la propria mediocrità, per i fallimenti da cui sperano sia escluso almeno il rapporto con il figlio, per sempre destinato a rimanere unico legame e frutto esclusivo di un amore che ora sembra così lontano. Almeno per Marta, mentre Guido soffre ancora a vederlo sfumare con un timbro in calce a un documento. Un definitivo “e vissero felici e contenti” che nonostante la messa in scena e la sua maschera teme di non accettare, di rimanere imprigionato nell’ossessione del rifiuto. Un vicolo cieco ci pone davanti alle nevrosi e ai difetti più pusillanimi di questa coppia in estinzione, in un braccio di ferro che li logora e nel patetico tentativo di far finta che vada tutto bene. In una separazione, per dirla con poche parole, una morte da cui rinascere solo guardando con brutale sincerità al proprio passato.