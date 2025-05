L'Inconnu de la Grande Arche: la recensione del film sulla costruzione del sogno monumentale di Mitterand

Un nuovo arco che accompagnasse la prosepettiva reale dei viali di Parigi dal Louvre fino a oltre l'Arco di trionfo. Una storia divertente ma anche politica sui meccanismi del compromesso nella ricerca della bellezza. La recensione di Mauro Donzelli de L'Inconnu de la Grande Arche presentato al Festival di Cannes.

È (stata) tutta una questione di prospettiva. Quella reale che collega l’asse trionfale di Parigi, partendo da Louvre e Tuileries, inarcandosi lungo gli Champs-Élysées e l’Arco di trionfo. Ma poi? Nei primi anni ’80 il presidente Mitterand, grande appassionato architettura, mai come di grandeur, nonostante la militanza socialista, decise di prolungare l’asse anche oltre, per collegare il nuovo quartiere degli affari in costruzione, La Défense, risposta alla city londinese, con un monumento che dialogasse con l’Arco di trionfo. Un nuovo arco, la Grande Arche, come poi si è chiamato. Per farlo si affidò a un concorso del tutto anonimo, vinto nel 1983 da un architetto danese del tutto sconosciuto, che aveva progettato casa sua e quattro chiesa prima di allora. Un insegnante universitario solitario e di una precisione senza compromessi.

La storia della sua creatura, “l’opera della mia vita”, da lui chiamato il Cubo, e il suo rapporto con Mitterand e lo staff dell’Eliseo è al centro dell’ironico e godibile L’inconnu de la Grande Arche di Stéphane Demoustier. Un alieno senza compromessi, ingenuo uomo di superfici e bellezza, dal nome antico di Otto von Spreckelsen, viene catapultato all’interno della macchina burocratica dell’Eliseo. Gli effetti stranianti sono garantiti, pronti a creare una conflagrazione che definirei esistenziale, sullo sfondo di un ritratto inconsueto del Presidente socialista, proiettato con tutto sé stesso nell’opera, al punto da fare le prove uscendo senza preavviso a piedi dall’Eliseo e portando con sé l’architetto fino a vedere con i propri occhi la prospettiva fino all’Arco di trionfo e oltre. Un momento poco conosciuto, quando in contemporanea il cinese Pei costruiva un altro gioiello della furia monumentale di quegli anni della prima presidenza di Mitterand, la piramide di vetro del Louvre.

Al di là di una superficie ironica da cavalcata sullo scontro fra due visioni del mondo, in cui svettano “l’architetto” Claes Bang e un sorprendente Xavier Dolan nei panni viscidi e incerti del galoppino del presidente, L’Inconnu de la Grande Arche nasconde una disamina tutt’altro che sbrigativa sulla complessità della politica e della sua reale applicazione, sui sogni trasformati dal compromesso imposto dal gioco partitico, anche se si tratta del Presidente della repubblica. Curiosa la trasferta in cerca del marmo a Carrara, fino in cima alle cave, la seconda quest’anno dopo quella (meno riuscita) del vincitore dell’Oscar, The Brutalist. Rimangono in testa le riunioni infinite sui materiali, sulle prospettive e il tentativo di spendersi interamente per regalare un’opera totalmente pubblica, non sporcata dal privato, ma donata a tutta la cittadinanza.

Un film cantiere che permette di entrare nelle stanze del potere con dialoghi e attori di livello, ascoltando un tecnocrate e un artista, passando per un politico sognatore, monarca repubblicano a volte, ovviamente manipolatore come ogni seduttore politico, ma anche sincero nella sua ricerca della bellezza. E torniamo a ricordare, a questo proposito, gli scambi entusiasti fra committente e architetto con in mano un libidinoso e perfetto pezzo di marmo.