Dopo Dio è donna e si chiama Petrunya, la regista macedone Teona Strugar Mitevska torna nei cinema italiani con un altro film molto interessante, confermando il suo talento visivo e narrativo. La recensione di L'appuntamento di Federico Gironi.

Una donna, la vediamo a lungo solo di spalle, arriva in un hotel. Capiamo in fretta che è lì perché si è iscritta a un’attività di speed dating, una di quelle bislacche riunioni in cui uomini e donne vengono seduti a un tavolino assieme, per imparare in breve tempo a conoscersi, e auspicabilmente a innamorarsi.

La situazione è vagamente comica, sicuramente grottesca. L’entusiasmo delle organizzatrici stride con l’imbarazzo di molti dei presenti, e il linguaggio stesso del film, le sue scelte formali, le inquadrature, il montaggio e i colori, contribuiscono in maniera determinante a sottolineare gli aspetti più assurdi e surreali di quella situazione.

Ma non è di dinamiche di coppia, relazionali, sentimentali, che Teona Strugar Mitevska vuole parlare con L’appuntamento. Non delle curiose pratiche contemporanee che vorrebbero farci incontrare l’amore, o forse costruirlo, letteralmente, a tavolino.

Perché quando la nostra protagonista, che scopriamo poi essere una quarantenne di nome Asja, si ritrova davanti Zoran, le rigidità, e gli imbarazzi lasciano progressivamente il posto all’inquietudine, e al dolore.

Perché quello di cui Teona Strugar Mitevska vuole parlare, con L’appuntamento, è qualcosa di più, e di più complesso. Di più “alto”, se vogliamo: di pacificazione, redenzione, perdono, ricostruzione.





Il dettaglio fondamentale, in questo senso, è che L’appuntamento è ambientato a Sarajevo, una delle città simbolo di quel dramma di proporzioni spropositate che è stata la guerra in Bosnia. Una guerra fatta di violenze terribili, come tutte le guerre, ma anche fratricida, spietata, sulla base di estremismi etnici e religiosi. Una guerra che un intero paese sta cercando ancora, anno dopo anno, di dimenticare. Forse di rimuovere. Anche perché, come ci racconta L’appuntamento, vittime e carnefici, o comunque i nemici di un tempo, sono oggi spesso più o meno consapevolmente conviventi nella stessa città. Sono vicini di casa, sono compagni di tavolo.

Ecco. Non è spoiler, quindi, svelare che in L’appuntamento Strugar Mitevska mette uno di fronte all’altro, in quella situazione così paradossale di per sé, un uomo che ha sparato e vuole farsi perdonare, e una donna che era stata ferita, e che voleva dimenticare.





Sulla base di uno spunto e di un (ottimo) testo che sarebbero perfetti per una messa in scena teatrale, Strugar Mitevska costruisce un film che di teatrale ha ben poco, in realtà, e che anzi sfrutta costantemente gli strumenti visivi e sonori che il cinema mette a sua disposizione per dare vita e forza a un confronto doloroso, certo, ma capace di aspra tenerezza, e di ruvida fragilità.

Mentre Zoran, lentamente ma inesorabilmente scopre le sue carte, e Asja fa finta di non capire, perlomeno il più a lungo possibile, si incrociano tutto intorno a loro i dialoghi delle altre coppie che partecipano all’incontro, al gioco, in una grande e spoglia sala congressi di un hotel dall’architettura brutalista. E all’importanza del sesso in una relazione, o ai ragionamenti su quella che potrebbe essere una giornata perfetta o i gusti musicali, s’incrociano quasi con lo stesso peso etereo e la stessa leggera rilevanza questioni assai più dense: accetteresti una relazione, o un semplice vicinato di casa, con una persona di religione o etnia diversa dalla tua?





Man mano che la tensione tra Asja e Zoran sale, sale la sete di perdono di lui e la voglia di rifiutare di lei, e questa stessa tensione contagia l’intero gruppo, Strugar Mitevska sceglie aprire il film non più solo all’assurdo o al grottesco, ma al surreale e al metaforico, inscenando danze, sogni e incubi a occhi aperti, intessendo evasioni che si legano senza cesure al racconto reale e realistico.

Le immagini che costellano L’appuntamento sono potenti, bilanciano e accompagnano perfettamente i sentimenti altrettanto forti che il film racconta: lo sgomento, il dolore, la passione, l’oblio, la redenzione, la comprensione e l’accettazione.

Le macerie sono state spazzate via, ma le polveri rimangono nell’aria. La ricostruzione c’è stata, ma solo nella facciata. Le ferite non sanguinano più, ma le cicatrici rimangono, e possono solo essere accarezzate, per ricordare, per dimenticare.