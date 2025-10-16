L'Accident de piano: la recensione del nuovo film di Quentin Dupieux

Dall'eccentrico e prolifico regista e musicista francese Quentin Dupieux arriva sugli schermi della Festa del cinema di Roma L'accident de piano. La recensione di Daniela Catelli.

Quando si va a vedere un film di Quentin Dupieux, in genere si sa cosa aspettarsi: l'imprevedibile. I suoi film bizzarri, che nascono sempre da premesse assurde, come un sogno surrealista di Dalì (al quale non a caso ha dedicato uno dei suoi lavori più stravaganti), sono al tempo stesso divertenti e stranianti. Artista irregolare e prolifico, musicista, produttore, dj e nome di punta della new wave elettronica francese col nome di Mr. Oizo, con cui firma ancora le musiche dei suoi film, si fa conoscere al mondo giovanissimo grazie al suo Flat Beat, che accompagnava una famosissima pubblicità di jeans del 1999. Fin dagli anni Ottanta, grazie a una cinepresa regalo del padre, realizza video e cortometraggi, espandendo pian piano la durata delle sue storie. Nel 2001 coi ricavi di Flat Beat dirige Nonfilm, un mediometraggio su un regista abbandonato dalla troupe, cui segue nel 2007 il primo lungo, Steak, col duo di comici francesi Eric et Ramsy. I suoi film parlando di ossessioni feticiste per giacche di camoscio, strani riti d'iniziazione per entrare in una gang, due balordi che scoprono nel cofano dell'auto che è stata loro affidata una mosca gigante, uno pneumatico assassino, uno spettatore teatrale che mette in crisi gli attori durante una rappresentazione e così via.

L'accident de piano, suo quattordicesimo lungometraggio, appartiene alla vena più ambiziosa del suo cinema, anche se la premessa è come al solito assurda. Magali è una giovane donna odiosa, ma ricchissima e idolatrata, che ha fatto fortuna grazie ai suoi video virali online, che ha iniziato a fare a 14 anni, vedendo le folle impresi autolesioniste di Johnny Knoxville in Jackass. Rispetto a lui ha un vantaggio: soffre di insensibilità congenita al dolore, per cui i suoi stunt diventano sempre più esagerati (e qui la nota surreale: il suo corpo si rigenera) fino a che non accade l'incidente del piano, appunto, in conseguenza del quale si rifugia in uno chalet di montagna col suo assistente (e complice). Ma una giornalista scopre il suo segreto e la ricatta: vuole incontrarla per farle la prima intervista in assoluto. Magalie è costretta ad acconsentire, ma le cose non andranno esattamente come le due si aspettano.

Solo un regista come Dupieux poteva affidare alla straordinaria Adéle Exarchopoulos un ruolo del genere, mettendo al centro della narrazione un personaggio arido e crudele che diventa, con i fan che la assediano, un triste riflesso della società in cui viviamo. Se il messaggio non è originalissimo ed è fin troppo evidente, il modo in cui viene raccontato toglie ogni banalità al concetto centrale perché in fondo nel mondo di Dupieux l'estremizzazione dei personaggi crea al tempo stesso uno scenario reale e fantascientifico, che fa orrore, fa ridere e lascia senza parole. Insomma, ancora una volta emerge da un suo film un'idea di cinema personalissima e spiazzante che capitolo dopo capitolo dipinge una moderna e folle Comédie Humaine.