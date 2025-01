Con L’Abbaglio Roberto Andò torna ad affiancare Ficarra e Picone a Toni Servillo per raccontare un episodio secondario alla Spedizione dei Mille. Con lucidità e umana compassione il regista parla della sua Sicilia e dell’origine dell'Italia di oggi. La recensione di Carola Proto.

“Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene, e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra”.

Se cominciamo così la nostra recensione de L'Abbaglio, citando la conclusione del discorso fra il Principe di Salina e il commissario sabaudo Chevalley ne Il Gattopardo, è per due ragioni. La prima è che Roberto Andò è un grandissimo estimatore di Tomasi Di Lampedusa e del romanzo trasformato in film da Luchino Visconti. La seconda ha invece a che vedere con il protagonista de L'Abbaglio Vincenzo Giordano Orsini, che pur essendo di aristocratica provenienza, sposa gli ideali garibaldini e rappresenta il punto di vista umano del racconto, che poi significa preoccuparsi per il proprio battaglione e tutelare ogni singolo individuo a prescindere dalla carica militare.

Il Colonnello Orsini è anche l'alter ego del regista, che attraverso la cronaca della sua missione quasi impossibile, può parlare della Sicilia, della Questione Meridionale e del sogno di un'Italia libera e unita. In questo senso Orsini è l'anti-Gattopardo, un servitore della libertà che può dire agli aristocratici di un piccolo paese: "Siete larve di un mondo che sparirà" e nello stesso tempo si trova ad alimentare il dubbio che la rivoluzione possa cambiare la vita delle persone più semplici, quelle che abitano dentro casupole disadorne insieme alle pecore.

Abbiamo parlato di libertà, e sappiamo che è un tema molto caro ad Andò, che l’ha raccontata in Viva la libertà! e ne La Stranezza. Ne L'Abbaglio la libertà finisce per essere un'utopia, un miraggio, un oggetto troppo prezioso per essere gelosamente custodito da chi ha subito secoli di dominazione straniera. Perché siamo sinceri: quando si smette di avere un padrone, bisogna assumersi delle responsabilità, giocare a carte scoperte e in particolare fuggire i compromessi. Il film - ahinoi - ci ricorda che non siamo stati bravi a gestire i compromessi. A volte li abbiamo ignorati, e siamo andati avanti pensando erroneamente che saremmo riusciti a dimenticare che l’Italia di oggi è fondata proprio sui compromessi di quel fatidico 1860.

C’è un'altra forma di libertà ne L'Abbaglio, ed è l'elemento che lega il film a La Stranezza. Si tratta di una libertà di tono e narrazione, che consiste nell'accostare al grande racconto storico, solitamente drammatico, una componente comica e immaginifica. Questo doppio registro ha il suo segreto nel terzetto dei protagonisti: Toni Servillo da una parte, Ficarra e Picone dall’altra. Alla solennità delle parole e dei gesti del primo, corrispondono la vigliaccheria, gli imbrogli e l'innata simpatia dei secondi, i cui personaggi (Domenico Tricò e e Rosario Spitale) disertano la battaglia durante il primo scontro a fuoco con l'esercito borbonico.

Al di là dell’indiscutibile bravura del trio, l'introduzione di una coppia fittizia di antieroi consente a Roberto Andò di entrare nella storia, e in particolare nel Risorgimento, attraverso una porta laterale, e quindi senza correre il pericolo di soffocare lo spettatore con la retorica legata a determinati avvenimenti e con una pomposità che spesso si traduce in noia. Per un po’ la vicenda di Orsini, Garibaldi e dei Mille si alterna alla fuga dei due soldati semplici e ai loro bizzarri incontri. Poi la storia riaccosta i due gruppi e il contadino e il baro sviluppano una nuova consapevolezza.

ne L'Abbaglio troviamo infine un terzo genere cinematografico che si incrocia con la commedia e il film storico.. Si tratta del western. Da cinefilo, Andò si diverte a omaggiare John Ford, e come John Ford si affida alle canzoni popolari, e poi la Sicilia è una terra frontiera, che si raggiunge per mare ma si attraversa a piedi e a cavallo, con una camicia rossa che, sì, è simbolo di rivoluzione nonché titolo e oggetto di un canto garibaldino, ma è anche molto simile a quella indossata da John Wayne in Sentieri Selvaggi, che poi è la cronaca di un'altra missione in segreto, ma se là c’erano i nativi americani e i cowboy, qui il regista riflette sulla sua Sicilia e, con grande lucidità e affettuosa partecipazione, individua il nemico dell’isola nell'incapacità della gente a credere nelle illusioni e nelle idee che portano al cambiamento. Anche se molti “picciotti” si unirono a Garibaldi, vedendo in lui un Che Guevara ante litteram, altri abitanti di quel sud remoto pre-Rivoluzione Francese non capirono la sua lotta. Altri ancora risposero con il cinismo, un cinismo che era antitesi e negazione della speranza. Se, insomma, Andò è d'accordo con quanti sostengono che "chi di speranza vive disperato muore", allora il titolo del film fa chiaramente riferimento anche a una promessa che non fu mantenuta, a un sogno collettivo il cui naufragio fu suggellato dalla parola di resa di Garibaldi “obbedisco”.

Concludiamo dicendo che Roberto Andò non giudica i suoi personaggi, non biasima Domenico e Rosario, che tuttavia, come lui stesso ha voluto sottolineare, rappresentano l'eterna e indefettibile forza dell'Italia, nonché la dimostrazione di come il nostro paese si tenga in piedi anche quando appare mediocre se non in declino. È un film bellissimo L'Abbaglio, profondo, complesso e mai uguale a se stesso. È come la cipolla di Peer Gynt di Ibsen o come una matrioska che contiene decine di bambole: quella più al centro è proprio quest’ultima riflessione, che fa di noi un popolo simpatico ma spesso indolente, che, oggi più che mai, sembra aver perso vitalità e soprattutto la spinta a combattere le battaglie più importanti per la sua sopravvivenza.