Sono passati più di vent'anni da quando, su MTV, Knoxville e soci iniziarono a fare cose demeziali, dolorosissime e schifose, e anche oggi che i capelli sono bianchi e le ossa più fragili lo spirito e i legami sono sempre quelli di un tempo. Jackass Forever è un inno alla vita e un antidoto all'ansia. Recensione di Federico Gironi.

Era il 2000. A quei tempi la televisione era tutto. Internet c'era sì, ma era tutta un'altra cosa. C'erano ancora i modem a 56K, e l'ADSL era appena arrivata, era roba per pochissimi. E quindi, la tv.

E in tv c'era MTV, che non era solo il canale dei video musicali, ma un vero e proprio laboratorio di avanguardia linguistica. Per dire: i reality, e i reality con le celebrità, li hanno inventati loro. E poi c'era l'animazione da grandi, quella di Daria o Celebrity Deathmatch. Gli show che han lanciato Ben Stiller e Jon Stewart, e quello di Jenny McCarthy.

E poi c'era Jackass.

In Jackass alcuni miei coetanei, capitanati da tale Johnny Knoxville, si divertivano come dei pazzi - e forse un po' pazzi lo erano, e lo sono ancora - a fare cose assurde, pericolosissime, spesso disgustose. Ad effettuare stunt dolorosissimi o umilianti o ridicoli, per ridere tra loro dell'effetto che questa roba faceva, e per far ridere noi a casa.

Alcuni, di fronte a Jackass, liquidavano la cosa come il parto della mente di un gruppo di dementi, e chiusa la faccenda. Altri, nelle università, la studiavano invece con serietà e attenzione.





Ora: non è il caso di farla troppo lunga o troppo complessa, ma è innegabile, per chiunque abbia voglia di vedere e capire, che Jackass, prima in tv e poi al cinema, ha sempre riguardato, oltre alla voglia di fare gli scemi e di divertirsi, qualcosa che aveva a che fare col dolore di una generazione, con un sentimento punk che non era più quello nichilista e arrabbiato degli anni Settanta ma era invece goliardico e scalmanato, vitalissimo, ma non meno autodistruttivo: quello che veniva dalla cultura degli skater, e si portava appresso i rimasugli del grunge mescolati alle influenze punk-rock americano di gente come Offsping, Green Days, NOFX e Pennywise, ma pure dell'hip-hop.

Qualcosa che parlava del rapporto con gli amici, magari anche di omoerotismo, ma anche di quello con lo spauracchio della morte.

Qualcosa che, nel suo concentarsi ossessivamente sul corpo, le sue fragilità, le sue vergogne, le sue deiezioni, aveva a che fare perfino con la body art.

Ma - per fortuna, mi viene da dire - nessuno della truppa di Jackass si è mai sognato di fare l'intellettuale, e di ragionare in questi termini sui loro stunt. Loro si fanno male e di divertono. Stop. Essere dipinti come dei dementi a loro va benissimo, e forse sono anche un po' convinti di esserlo.





E però. E però è innegabile Jackass Forever - che è il quinto dei film tratti dallo show televisivo di MTV, di cui finora solo due (il primo Jackass del 2002 e poi Jackass 3D del 2010, cui va aggiuntolo spin-off Nonno cattivo del 2013) erano arrivati in Italia - è un film che, sotto alla solita demezialità autodistruttiva, cova un ragionamento mica scemo sul tempo che passa, e sui cinquant'anni che oramai hanno i fondatori, e su quanto la vita stia velocemente scorrendo verso la sua fine.

Non a caso Johnny Knoxville si presenta spesso coi capelli bianchissimi, mentre in altre scene se li tinge, e all'inizio del film si preoccupa del mostrare la pelata alla videocamera.

Non a caso uno degli stunt è girato di notte, in un cimitero, con Wee Man legato per terra, pezzi di carne cruda infilati negli slip e un avvoltoio enorme liberato da una gabbia.





Cinquant'anni o venticinque, membri (in tutti i sensi) storici della banda o nuove leve, in Jackass Forever c'è tutto quello che vi potete aspettare da loro, compreso l'uso geniale di obiettivi, angoli di ripresa, inquadrature, che è sempre stato uno dei punti di forza della serie, grazie anche a Jeff Tremaine e Spike Jonze. E c'è pure quello che non vi sareste mai immaginati.

Per dire: Jackass Forever comincia con un mostro tipo Godzilla che avanza per le strade di una metropoli americana, e a combatterlo c'è Johnny Knoxville vestito e atteggiato come il Kilgore di Apocalypse Now, al comando di un esercito agguerrito. Solo che il Godzilla di Jackass Forever, a bene vedere, è il pene dipinto di Chris Pontius, con i suoi testicoli a fare da zampe.

L'ossessione per quelle parti del corpo è sempre stata una costante, in Jackass, e lo è ancora. Botte fortissime sulle palle, peni trasformati da due lastre di plexiglass in racchette da ping pong. E poi ancora, ovviamente, i salti spericolati, le discese folli, gli scherzi demenziali, le scosse elettriche, lo sperma di maiale, i serpenti, gli orsi, la giostra da far girare velocissima per far vomitare il latte appena ingerito a chi ci sta sopra, che poi è anche lo stunt finale, interrotto nuovamente da una situazione di guerra. Come all'inizio.





La guerra. Che poi è un altro modo per dire morte. La guerra, e la morte, che in Jackass Forever vengono prese bellamente per il culo.

L'antidoto, un possibile antidoto alla paura della morte, alle ansie del quotidiano, quelle della vita di tutti i giorni, delle pandemie, delle guerre quelle vere, sta allora in Jackass.

Sta nel loro vitalismo scalmanato, scriteriato, decerebrato, nella loro voglia di superare tutti i limiti. Nel fatto che questi ragazzi, che non sono più ragazzi, continuano a usare i loro corpi per sublimare le paure e i dolori interiori di tutti noi, che guardiamo e facciamo catarsi.

E sta nel profondo, chiaro, evidente legame affettivo che tutti i Jackass hanno l'un con l'altro, e che vediamo sempre alla fine di ogni stunt. Che è parte integrante dello stunt, di quello stunt che senza quella cosa lì, quel racconto dei rapporti e dei legami e perfino dei sentimenti che c'è prima e che c'è dopo, non sarebbe la stessa cosa.





Si vogliono bene, i ragazzi di Jackass, e a vederli è una cosa che scalda il cuore. Non so se c'entri l'omoerotismo, non me ne importa niente, ma c'entra di sicuro un rapporto di amicizia e un genere di legame che sì, ha tratti molto maschili.

Nelle scene che accompagnano i titoli di coda, a un certo punto, non so bene perché, Poopies dice che probabilmente lui è quello ad averlo più piccolo di tutto il gruppo, e che la cosa generava in lui dell'ansia, ma che oramai, grazie al gruppo, questa cosa non è per nulla un problema.

Ecco. Mi rendo conto che la prospettiva qui sia squisitamente maschile, ma credo sia una cosa esemplare, e abbastanza comprensibile anche al pubblico femminile, per spiegare di che tipo di rapporto e di relazioni si parli, in Jackass.

Quel genere di rapporti e relazioni per cui vai bene come sei, e nessuno ti giudica o ti sfotte per quello.





Ma stavamo parlando della paura della morte, delle ansie, della guerra.

E alla fine il discorso se volete può essere molto semplice, più semplice ancora di come l'ho messa giù finora: Jackass Forever fa ridere, distrae, e quando esci dal cinema hai il sorriso in faccia, e almeno per un po' ti sei dimenticato delle ansie e dei problemi. Almeno per un po'.