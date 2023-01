Due uomini che vogliono andare a vivere in campagna e si scontrano con il bello ma anche con le difficoltà di una vita bucolica. Io vivo altrove è una gentile favola con cui Giuseppe Battiston esordisce alla regia. La recensione di Mauro Donzelli.

Una vita ordinaria se non monotona. Una quotidianità scandita da un lavoro che non regala soddisfazioni tanto quanto una famiglia che più che rappresentare un rifugio appare fonte di continue bisticciate. La città in cui vive Fausto è più respingente - somiglia a quella del rag. Ugo Fantozzi - che stimolante. Odia la vita metropolitana, la maschera malinconica che ha scelto di interpretare per il suo esordio alla regia Giuseppe Battiston, abituato a caratterizzare con grande umanità i suoi personaggi, al cinema come in teatro. Proprio l’umanità in senso ampio, un garbo ormai démodé, è il tratto unificante dei due protagonisti, talmente comuni da essere improbabili, di Io vivo altrove! Hanno in comune il nome, il disgusto per la città e la passione per la fotografia.

Proprio in una gita per appassionati i due uomini si incontrano del tutto casualmente. Non è che approfondiscano poi tanto la conoscenza, almeno a parole e nei gesti, anche perché sono pur sempre schivi se non appassiti. Lo fanno più nei fatti, visto che poco dopo decidono di partire insieme per un’avventura definitiva, per un cambiamento di vita. Biasutti e Perbellini, nomi che suonano come nipoti del Filini fantozziano, mentre sono in realtà eredi alla lontana di Bouvard e Pécuchet, i protagonisti di un romanzo rimasto incompiuto di Gustave Flaubert dalle cui suggestioni e ricordi di lettura è partito Battiston per raccontare una favola agreste senza essere utopistica, in cui l’ingenuità è più uno stile empatico che un modo per negare la realtà.

Rispetto all’opera dell’autore di Madame Bovary, parabola piuttosto incarognita sulle perverse risultanze di un sapere ideale e accademico, non supportato da una conoscenza pratica, Io vivo altrove! è un buddy movie ecologista senza essere militante, la storia di un’amicizia fra due Candide che si ispira alla tenerezza di personaggi ai margini con cuore - socialmente ma anche geograficamente - che starebbero bene in un film di uno dei maestri di Battiston, Mazzacurati.

In un’epoca in cui il mantra della resilienza ha invaso ogni luogo della nostra quotidianità, dai salotti di casa a quelli televisivi, passando per i tapit roulant delle palestre, i due Fausto non fanno un vanto o una formuletta della loro sana ostinazione, della capacità di rimboccarsi le maniche e portare avanti il progetto di andare a vivere in campagna, riuscendo a mantenersi con il frutto del loro lavoro manuale e, ovviamente, della nostra amata terra. Insomma, non si scoraggiano, sono per natura armati di sano pragmatismo e vanno avanti nel tentativo di rendere un sogno realtà. Poi, è chiaro, Battiston ne fa anche un prosaico risveglio sulla complessità di accettarsi fra “diversi” o presunti tali, sempre accompagnandoli però con grande affetto, non facendone due sciocchi da dileggiare o peggio da prendere in giro. Battiston stesso e Rolando Ravello indossano a perfezione i panni di queste “brave persone” che si danno sempre deliziosamente del lei, anche quando diventano una “coppia di fatto”. Semplice e tenero, un film che si allontana da proclami e brusio, rivendica le notti come silenzio e l'educazione come arma letale.