Alessio Vassallo e Barbara Giordano sono i bravissimi protagonisti della commedia Indagine di una storia d'amore con cui Gianluca Maria Tavarelli torma al cinema dopo 9 anni. La recensione di Daniela Catelli.

Paolo e Lucia sono due giovani che convivono da qualche anno: sono entrambi attori (perennemente) alle prime armi, in cerca di una visibilità difficile da raggiungere, soprattutto in un’epoca in cui si esiste solo se la massa ti segue sui social, anche se non sai far niente e i cosiddetti influencer di ambo i sessi hanno soppiantato la professionalità di attori, registi e perfino critici cinematografici. Da lì Lucia ha l’idea di partecipare insieme a Paolo, che riesce a convincere dopo un po’ di resistenze, ad un reality, Scheletri nell’armadio, in cui raccontare la loro storia, comprese crisi e tradimenti. In fondo, dovranno solo recitare, come sempre. Quello che parte come un esperimento in cui vince chi esagera di più e inizialmente sembra ripagarli, diventa un crudele gioco al massacro che fa emergere le ferite di entrambi e l’impossibilità di continuare a vivere insieme.

L’amore tra due persone come un incontro di corpi celesti, due stelle che si fronteggiano in un bacio cosmico e che possono compenetrarsi o esplodere, come spesso accade. In questa cornice astronomica, Gianluca Maria Tavarelli, che torna al cinema dopo quasi dieci anni e molta (ottima) tv, racchiude la storia dei due protagonisti di Indagine su una storia d'amore, un titolo forse serioso per una commedia divertente, sia pure con un risvolto malinconico e amaro. Non è certo la prima volta che il regista torinese affronta il tema del rapporto tra coppie e del tradimento, fin dal suo bellissimo Un amore del 1999. Almeno a nostra memoria sono inediti, però, l’ambientazione e il tono comico brillante, nonostante fin dall’inizio si sappia che i soggetti di questa indagine si sono lasciati. Tavarelli ha scelto di mettere a frutto le storie che ha visto, ascoltato e che gli sono state raccontate nel suo ambiente di riferimento, il cinema. Probabilmente gli addetti ai lavori, inclusi i giornalisti del settore, saranno in grado di riconoscere anche alcuni ironici riferimenti a personaggi reali (per non parlare del cammeo nel ruolo di se stesso di uno degli attori italiani più amati, che Tavarelli ha diretto in una popolare serie tv) e si divertiranno di più di fronte a certe situazioni.

Ma Indagine su una storia d'amore è comunque godibile a prescindere, grazie anche alle affiatate performance dei bravissimi protagonisti Barbara Giordano e Alessio Vassallo, molto vivaci e credibili, e supportati da un cast di livello. Nelle loro schermaglie, ripicche, ferite, nella consapevolezza che un viaggio lungo ed eccitante fatto insieme sta per finire malissimo, ritroviamo i nostri amori giovanili passati, il senso di perdita e delusione che tutti, chi più chi meno, a un certo punto abbiamo provato nella nostra vita amorosa. Paolo e Lucia, messi di fronte alla tentazione di recitare per un grande pubblico, che li riconosce finalmente per strada e chiede loro autografi, finiscono per rivelare anche le verità che devono restare nascoste, che una coppia non può confessarsi pena la rottura del reciproco patto di fiducia, intrappolati in un gioco malato in cui realtà e finzione finiscono per confondersi. Indagine su un amore è un commento all’epoca in cui viviamo, in cui non esisti se non ti metti in mostra e il talento è a dir poco un optional, la storia di un amore in una società tecnologica e ci dice quanto, nell'ordine cosmico dell'universo, siano rimaste immutate le emozioni basilari del rapporto di coppia, che non sopporta le bugie ma ancor meno la verità.