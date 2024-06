Al cinema prossimamente anche da noi Il tavolino di vetro, il dramma horror di Caye Casas che ha entusiasmato i fan ai festival e Stephen King. La recensione SENZA SPOILER di Daniela Catelli.

Il cinema è un potentissimo strumento di manipolazione, che nelle mani di abili registi riesce a portarci anche dove non vorremmo mai andare, a coinvolgerci e sconvolgerci colpendoci nei nostri sentimenti più intimi e nascosti. Ci sono film, come Il tavolino di vetro (ne scriviamo prima dell'uscita autunnale e dunque ribadiamo qui la nostra accorata richiesta alla distribuzione di cambiare il titolo in quello reale, Il tavolino da caffè) o buona parte della filmografia di Lars Von Trier, che molti respingono, perché non vogliono – è un diritto dello spettatore rifiutare quello che lo fa stare male - testare i propri limiti e dunque li trovano irritanti e irricevibili. A questi non consiglieremmo certo il film di Caye Casas, che tanto scalpore ha creato nei festival di genere di tutto il mondo, vincendo numerosi premi e suscitando perfino l’interesse e lo stupore per tanta audacia in Stephen King, che di orrore se ne intende parecchio.

La premessa degli autori, in questo caso, è quella di trovare una storia veramente spaventosa, che faccia star male chi la guarda senza far ricorso a mostri immaginari e serial killer e, a meno che a vedere il film non sia un sociopatico, si tratta di una scommessa pienamente riuscita. Perché se obtorto collo qualche volta si ride anche (una risata voluta, che mette a disagio e viene immediatamente congelata), si soffre per tutto il tempo, tanto che il finale arriva quasi come una liberazione. Lo spettatore viene messo al corrente quasi subito del fatto orribile che avviene, cambiando improvvisamente tutto, nella vita di una coppia in crisi, che ha avuto un bambino di recente: lei iper entusiasta del ruolo di madre, attorno al quale sembra ruotare tutta la sua vita, lui felice del figlio ma pieno di recriminazioni nei confronti della moglie, che quasi per dispetto alla dispotica consorte, si incaponisce a comprare un banale, ma bruttissimo e costoso tavolino da caffè marcato Ikea e dunque da montare a casa.

Sono le prime battute del film, che vedono i due coniugi litigare di fronte a un bizzarro venditore, che ansioso di concludere l’affare vanta ripetutamente l’unicità e l’indistruttibilità del pacchianissimo oggetto, in cui due cariatidi in finto oro sorreggono una lastra di vetro: un mobile che starebbe male in qualsiasi casa i cui proprietari siano dotati del minimo sindacale di gusto. La battaglia viene vinta da lui, che trascina il pesante mobiletto su per le scale fino al loro appartamento, dove si accorge che per montarlo, come a volte succede, manca una vite. Da lì in poi, niente è prevedibile e raccontabile e quello che succede è inimmaginabile: da quel momento solo noi spettatori e uno dei protagonisti conosciamo la verità mentre gli altri personaggi ignorano totalmente quello che è successo.

E si passa dal disagio più assoluto alla suspense, senza mai dimenticare l’orrore. Il cinema spagnolo, da sempre, è maestro della crudeltà e dell’umorismo nero e Caye Casas mescola abilmente questi due elementi con un sadismo d’autore che gli fa onore. E farlo con un piccolo film, girato in modo totalmente indipendente in 10 giorni in un appartamento di amici è molto più difficile che riuscirci con un grosso budget a disposizione e disseminando la storia di efferatezze varie. In fondo il fatto resta fuori campo, ma cambia irrimediabilmente la nostra percezione, facendoci riflettere su molti temi dietro ai quali ci affanniamo e che dall’oggi al domani un incidente bizzarro potrebbe cancellare in un secondo, insieme alla nostra esistenza. Bravissimi e molto credibili gli attori, a partire da David Pareja e Estefania de Los Santos nel ruolo della coppia (la loro apparente antipatia riesce paradossalmente ad aumentare la nostra empatia per quello che succede loro), ed esemplare l’utilizzo ansiogeno del sonoro con i rumori amplificati e la roca risata della protagonista che fa da inarrestabile sottofondo alla nostra angoscia. Degna di nota anche la colonna sonora di Bambikina. E’ un horror Il tavolino di vetro? Non ne siamo neanche convinti, così come non lo definiremmo una commedia o un dramma (forse un thriller dell'assurdo), proprio perché rifugge dalle definizioni, ma di certo Caye Casas dimostra di saper gestire le nostre emozioni come un maligno burattinaio, che gode della sofferenza delle sue marionette. Sta a voi se esporvi al rischio o meno, lasciarvi prendere o rifiutarlo, ma è impossibile che questo film vi lasci indifferenti. Se lo fa, è perché state mentendo a voi stessi, o, almeno (vedi ipotesi sociopatico), lo speriamo.