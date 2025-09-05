The Sun Rises on Us All: la recensione del melodramma cinese di Cai Shangjun visto a Venezia

Un uomo in carcere per amore della donna che ha realmente commesso un crimine. Sacrificio e ricerca di redenzione nel melodramma dalle situazioni molto intense e lo stile sobrio diretto da Cai Shangjun. La recensione di Mauro Donzelli di The Sun Rises on Us All in concorso a Venezia.

Amore e colpa vanno spesso a braccetto, quando si parla di melodramma, specie se ambientato in un paese e una tradizione di racconto a tinte forti come la Cina. L’amore come sacrificio e tentativo di superare con un atto di redenzione torti che hanno incrinato il legame dei due protagonisti sono al centro del film di Cai Shangjun, esponente della cosiddetta sesta generazione di autori cinesi, vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Venezia nel 2011 con People Mountain People Sea. Ambientato nel sud del paese, a Guangzhou, da noi storicamente conosciuta come Canton, The Sun Rises on us all torna in prima mondiale al Lido si concentra su due personaggi, in passato una coppia e successivamente in cerca di un modo per ricomporre un legame strappato da un evento scatenante, che sia anche solo per quieto vivere, se non per un rinnovato amore.

Lui si è infatti sacrificato per amore di lei, prestandosi a scontare anni di carcere al posto suo, ma soprattutto la colpa di un crimine. Un disequilibrio fra i due che pone lei in particolare difficoltà, diremmo anche karmica, e non riuscendo a sanarlo fugge per cominciare un nuovo capitolo della sua vita, in cui lui non è incluso, anche in prospettiva e anche dopo l’uscita del carcere. Ma il destino beffardo li mette di nuovo in contatto, si incontrano mentre le loro vite quotidiane, apparentemente lontane, nascondono però ancora una forza che li calamita uno verso l’altro. Sono i momenti in cui li incontriamo, prima ognuno nella suo dimensione, con il peso di un passato che li opprime, che scopriamo piano piano essere un passato tragico, ma comune.

Se il sacrificio di lui porta con sé, inevitabilmente, anche nei più nobili dei “cavalieri d’amor cortese”, il sentirsi in credito e la speranza di ottenere in cambio almeno una porzione del sentimento, che lui conserva quietamente, ma in maniera manifesta, la stessa parte beneficiata non può certo fare finta di niente e vivere pensando al futuro e al presente. Rimane gravata dalla colpa, e a prescindere dalla redenzione, vorrebbe meritarsi uno strappo che possa portarla verso la libertà che quel crimine e quel soccorso sembrano ancora, a distanza di molti anni, impedire.

Un melodramma senza sconti e vie di mezzo, caratterizzato dalla contrapposizione fra una quiete nei toni e una drammaticità assoluta nelle svolte narrative e nel dolore che accompagna i due verso un’inevitabile strazio finale, una catarsi che rimanda alla tragedia classica. Se l’ambientazione ci ricorda che siamo nella contemporaneità, l’attenzione all’etica e ai valori, spinta fino a decisioni estreme, rimanda infatti agli archetipi del racconto, con un amore che può spingere l’attrazione come un magnete, anche se non c’è un’apparente volontà in due persone di cadere vittima dell’incantesimo, a questo punto vissuto più come una maledizione. Per animi nobili, che non hanno paura di uno scontro frontale con il melodramma senza compromessi o alleggerimenti.