I Roses: la recensione di un remake moderno che supera l'originale in cattiveria e divertimento

Remake del grande successo del 1989 con Michael Douglas e Kathleen Turner diretto da Danny De Vito, I Roses rende più incisiva e moderna la storia, con l'apporto degli straordinari Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.

Quante volte ci siamo interrogati sulla necessità o meno dei cosiddetti remake, o reboot, che sono quasi sempre rivisitazioni di film rappresentativi di un'epoca, il cui concept originale viene riproposto per un pubblico contemporaneo, non sempre con risultati soddisfacenti. Sono prodotti che in genere trattano gli spettatori come bambini che vogliono ascoltare la stessa storia, però con nuove varianti ogni volta. Se, però, ci si distacca troppo dalla trama originale arrivano le lamentele, se si seguono pedissequamente le stesse tracce anche: insomma, non è un genere (sì, nel cinema di oggi è diventato un vero e proprio genere) che ripaga sempre le aspettative. Però ci sono per fortuna le eccezioni, che invece di fare leva sull'effetto nostalgia intuiscono le potenzialità di una rilettura contemporanea. Nel 1980 La guerra dei Roses (che poi in italiano sarebbe i Rose, visto che i cognomi non si declinano, ma ormai l'errore è rimasto), titolo che trasporta la storica Guerra delle due Rose tra York e Lancaster in ambito matrimoniale, fu un grande successo al box office. La lotta all'ultimo sangue tra Michael Douglas e Kathleen Turner, all'epoca due sex symbol all'apice della popolarità, e con Danny De Vito alla regia e nel ruolo dell'avvocato narratore, reduce dal lavoro con i protagonisti in due hit d'avventura del periodo, oggi più o meno dimenticati, All'inseguimento della pietra verde e Il gioiello del Nilo, riscosse molto interesse pur tra critiche non unanimi. Il film nasceva dal romanzo omonimo di Warren Adler del 1981 e fece scalpore perché mostrava una coppia che si era conosciuta e amata follemente in gioventù, che giunta all'apice del benessere e del successo, vedeva il proprio amore trasformarsi in insofferenza e odio e invece di divorziare civilmente scatenava una vera e propria guerra per il possesso di un bene personale: la casa. Rivisto oggi, è un film che appare datato, lento e patinato, con scene indubbiamente d'effetto (l'unica sequenza che ricorda alla perfezione chi l'ha visto è quella del lampadario), ma appesantito dalla presenza del narratore e con un passaggio troppo brusco nella coppia dall'amore all'odio, che quasi mette il personaggio femminile nella luce peggiore.

La rilettura, fortunatamente, per una volta cambia tutte le carte in tavola, mettendo nelle mani di Jay Roach un copione a prova di bomba, divertente, cattivo ma soprattutto attuale e molto più pieno di sfumature dell'originale. Il film di De Vito è una riduzione più fedele e imbalsamata del romanzo, di cui lo sceneggiatore Tony McNamara tiene la premessa e l'oggetto del contendere cambiando tutto il resto, a partire dalla nazionalità dei protagonisti, due talentuosi cittadini britannici, che a differenza dei loro omologhi americani, non cesseranno mai davvero di amarsi, fino al beffardo finale. Lui è un architetto idealista dai grandi sogni, lei una cuoca ricca di fantasia, che dopo un vero e proprio colpo di fulmine e il matrimonio si trasferiscono in America dove entrambi fanno fortuna. Anzi, lei più di lui, che dopo uno sfortunato incidente (un uragano che per la moglie segna invece il punto di svolta in positivo) si trasforma in un mammo ossessivo e salutista per i figli, mentre lei diventa una chef alla moda, che dal piccolissimo ristorante di gamberi che ha aperto (We Got Crabs, abbiamo i granchi, ma anche, gioco di parole che si perderà nella traduzione italiana, le piattole) spicca il volo verso i programmi tv nazionali e la celebrità. Pian piano i rancori repressi prendono il sopravvento tra due persone che sono abituate a scherzare e punzecchiarsi col tipico humour inglese (in netto contrasto con la semplice e rozza schiettezza degli amici americani: il raffronto tra le due culture dà vita a momenti esilaranti), fino ad esplodere, verbalmente e fisicamente, di fronte a tutti, durante una memorabile, folle cena di festeggiamento nella casa dei sogni costruita da lui.

Si ride molto con I Roses, grazie ad una sceneggiatura ad orologeria e alla straordinaria bravura dei due protagonisti, grandi amici nella vita, che per la prima volta lavorano insieme. Non mancano, volutamente, momenti che un tempo si definivano imbarazzanti ma oggi è obbligo definire cringe, quando da spettatore ti ritrovi a osservare e sentire quello che dovrebbe essere riservato all'intimità di una relazione e ridi pur vergognandoti. Ed è a tutti gli effetti una commedia tragica questa, perché al fondo racconta il fallimento di molte storie d'amore in una società terribilmente competitiva, in cui la carriera è il primo obiettivo, l'ansia di prestazione uccide i sogni e il resto ce lo mettono i social. Theo e Ivy usano tutti gli strumenti a loro disposizione per farsi del male, mentre i figli sono disincantati spettatori che tifano il divorzio. Tra i registi americani di commedie (ma non solo, pensiamo a Bombshell), Roach si conferma uno dei più solidi nel cogliere tutte le sfumature di una sceneggiatura, soprattutto quando ad essere coinvolte sono le dinamiche famigliari. Insomma, per una volta il cinema ci regala un remake sensato, ben riuscito e a conti fatti originale, a dimostrazione che, come spesso accade anche in altri ambiti, non è la pratica in sé che è sbagliata, ma l'uso che se ne fa.