I Love Lucca Comics & Games; la recensione del documentario che è anche una lettera d'amore ai fan della manifestazione

In anteprima alla Festa del cinema di Roma, prima di arrivare al cinema dal 10 al 12 novembre, è stato presentato I Love Lucca Comics & Games, il documentario di Manlio Castagna sulla manifestazione crossmediale più famosa al mondo dopo il Comiket di Tokio. La recensione di Daniela Catelli.

Non è facile raccontare a chi non c'è mai stato cos'è Lucca Comics & Games e cosa lo differenzi da altre fiere del fumetto, o meglio ancora cosa è diventato nel corso degli anni, da quel remoto 1966 quando la città, grazie all'intuito di un sindaco illuminato come Giovanni Martinelli, ospitò il secondo Salone Internazionale dei Comics, la cui prima edizione si era tenuta a Bordighera, alle folle oceaniche che ogni anno invadono il centro storico racchiuso tra le Mura rinascimentali e che hanno fatto di questa manifestazione la seconda per importanza al mondo dopo il Comiket di Tokyo, ma sicuramente la prima per la suggestiva ambientazione. Prova a farlo, con qualche inevitabile lacuna, il documentario di Manlio Castagna I Love Lucca Comics & Games, che si concentra soprattutto sugli ultimi anni, anche se qualcuno dei fumettisti più anziani accenna a quando, prima di tornare in città, tutto era stato spostato all'esterno nel Palazzetto dello Sport. Del resto non si tratta di un documentario storico ma di una dichiarazione d'amore, come indica il titolo, destinata soprattutto ai fan e ai frequentatori di Lucca Comics & Games, scandito secondo una serie di definizioni che insistono sul concetto di comunità e inclusività della kermesse, nei cinque giorni in cui si entra in una bolla, una zona franca in cui si può essere chi ci pare senza essere giudicati se non in positivo dalla folla gioiosa che invade la città (ma che per i lucchesi residenti nel centro storico dura almeno un mese, visto che i padiglioni vengono montati sempre prima, provocando non poche lamentele).

Chi scrive è nata a Lucca e frequenta i “Comics” fin dall'infanzia (la loro e la mia) e può testimoniare come il modo migliore per viverli sia andarci in vacanza (seguirlo per lavoro, a una certa età, è parecchio impegnativo). Nel documentario si illustrano, come dicevamo, i principi alla base di quella che è diventata spontaneamente una vera e propria comunità, attraverso non solo le dichiarazioni di chi a Lucca viene per lavoro da anni - da Licia Troisi a Sio, da Roberto Recchioni a Pierdomenico Baccalario, Pera Toons,Frankie hi-nrg, Simone Bianchi, lucchese doc e punta di diamante della Marvel Comics e molti altri, oltre naturalmente al direttore Emanuele Vietina e agli artisti internazionali e creatori di videogame presenti negli ultimi anni, ma anche con le testimonianze di alcuni dei frequentatori più assidui del festival, scelti in base a non sappiamo quale criterio. Ci sono famiglie, gruppi di cosplayer, giocatori, persone che raccontano le loro passioni, i loro incontri e le loro esperienze. C'è chi a Lucca si innamorato, coppie gay ed etero, chi ci veniva da giovane e ci torna coi figli, chi mette da parte giorni di ferie e soldi solo per questa occasione. Tra questi, c'è anche il fortunato possessore dell'equivalente del biglietto d'oro di Willy Wonka, ovvero il detentore a vita dell'ingresso gratuito ai Comics in seguito a una specie di caccia al tesoro (di cui ignoravamo l'esistenza).

Sullo sfondo, quello che costituisce la vera particolarità di Lucca Comics & Games, ovvero la location unica e spettacolare, vista nei vicoli e nelle piazze gremite, ripresa dall'obiettivo aereo dei droni: una città bellissima e antica, che per qualche giorno ospita un popolo straripante, che cambia le regole del quotidiano con un caos coloratissimo e vitale riesce a convivere in allegria e senza creare problemi, tornando all'infanzia e all'adolescenza per i pochi giorni in cui tutto il resto scompare: ogni nerd ha la sua rivincita, chi da bambino veniva bullizzato perché viveva in un mondo immaginario e oggi ha avuto il suo riscatto nella vita, a Lucca viene apprezzato e fotografato proprio per quello che un tempo gli ha causato sofferenza e tutti possono essere eroi almeno per un giorno. In fondo questa è la vera magia dell'immaginazione e del gioco racchiusi in questo mondo, al di là di ogni teorizzazione. Per rendersene conto basta andarci di persona e abbandonare i propri pregiudizi, anche se i prezzi che salgono e le difficoltà logistiche crescenti scoraggiano i meno “credenti”, mentre per tutti gli altri "il Lucca Comics", come lo chiamano, resta un fugace ma reale paese delle meraviglie.