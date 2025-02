Naoko Yamada, già autrice di La forma della voce e Liz e l'uccellino azzurro, racconta di una ragazzina in grado di vedere i colori che caratterizzano le persone. Piccola storia intimista, che non disdegna una sorridente professione di fede cattolica. La nostra recensione.

Adolescente con l'ingenuità innocente di una bambina, la studentessa di un collegio religioso Totsuko vede l'anima delle persone sotto forma dei colori che emettono. Due colori la colpiscono in particolare: quello di un'altra ragazza di nome Kimi, che ha lasciato la scuola in un momento di crisi, e quello di Rui, un giovane che ha la passione della musica ma è instradato da sua madre verso la professione medica di famiglia. Kimi e Rui non interagirebbero mai se non fosse per Totsuko, che nota la propensione musicale dei due e propone estemporaneamente di creare una band, per esibirsi nella festa di San Valentino. Totsuko non è di certo una grande musicista, ma sa solo che quei colori non li vuole proprio perdere di vista. Diventerà il motore di una necessaria amicizia.

Non stupisce di certo che Makoto Shinkai, da sempre ammiratore del lavoro della regista Naoko Yamada, abbia ribadito il suo rispetto anche per il risultato raggiunto da I colori dell'anima - The Colors Within: ormai Naoko condivide con lui persino lo stesso producer (Genki Kawamura) e una ricerca intimista, via via più personale da parte di Yamada. Se La forma della voce era sintonizzato su una messa in scena anime piuttosto classica, anche melodrammatica, e il successivo Liz e l'uccellino azzurro alternava sospensione onirica e realismo, I colori dell'anima è il terzo stadio: realtà e misticismo diventano un flusso unico, anche nei tempi filmici. Con la complicità al character design di Takashi Kojima (Ride Your Wave), una curiosa leggerezza e impalpabilità si impadronisce del film intero, tenue, a volte desaturato nell'immagine, così come "desaturati" sono anche i momenti potenzialmente più drammatici. I lungometraggi precedenti erano più o meno conflittuali, mentre I colori dell'anima - facendosi forte di una sorridente e rasserenante rappresentazione della religione cattolica - aderisce alla sua protagonista.

Realtà e misticismo sullo stesso piano, si diceva, perché appunto Totsuko è un elemento fantastico che interagisce direttamente con le due "persone normali" Kimi e Rui, quasi il destino abbia messo quest'ultimi davanti a una rivelazione, alla prospettiva di un equilibrio interiore sempre gioioso, seguendo l'entusiasmo e il candore di Totsuko. Né importa che lei riesca sul serio a vedere quei colori: chi la circonda ne riconosce la stramberia, però questo non è un film sul bullismo come La forma della voce. Conta più che Kimi e Rui le credano, non che le creda il mondo intero. C'è in lei quell'abbandono verso il prossimo che è in buona sostanza la fede: è probabilmente quello che capisce l'aperta suora Hiyoshiko, tentata più volte dal coprire gli innocenti sgarri di Totsuko alle regole del collegio. In quell'atteggiamento positivo senza secondi fine c'è la "pace in terra": tanto perché ci siano pochi dubbi, i tre provano i loro pezzi in una chiesa abbandonata, risvegliandone il significato di aggregazione e sostegno reciproco.

Ormai inseparabile dalla sua sceneggiatrice Reiko Yoshida, qui al lavoro su materiale originale e non un adattamento, Yamada non mette in scena drammi o momenti di crisi vissuti come drammi devastanti. Lo sbandamento di Kimi non la rende una disperata, né Rui si ribella alla sua futura carriera, perché continua a rispettare sua madre e il suo ruolo nella comunità. Totsuko aiuta "semplicemente" i due ad accettarsi, cercando di ottenere in cambio solo la scoperta del proprio colore, che non è ancora riuscita a cogliere.

I colori dell'anima è un film ricchissimo e non ci stupiremmo se qualcuno vi vedesse un capolavoro: personalmente pensiamo che i suoi risultati equivalgano grossomodo a quelli dei lavori precedenti dell'autrice, perché erano certo meno maturi, meno equilibrati, un po' meno eleganti, però forse più travolgenti nei picchi che qui sono volutamente tenuti sotto controllo. Il crescendo con l'esibizione finale, costituita da musica e canzoni di Kensuke Ushio, è comunque più convenzionale delle avvincenti strade accidentate di La forma della voce e Liz e l'uccellino azzurro. Oltretutto, rispetto agli altri protagonisti della filmografia di Yamada, Totsuko è piuttosto statica, perché anche non vedendo il proprio colore proseguirebbe la sua esistenza senza scompensi. Se però l'accettazione zen del mondo è proprio quello che cercate (vi capirei: ce n'è tanto bisogno in questo periodo), I colori dell'anima potrebbe diventare il vostro film preferito di Naoko Yamada.