Chi è Johnny Pigozzi, e perché Julien Temple ha diretto un documentario su di lui?

Presentato in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma un film su un incredibile personaggio, uscito da un romanzo ma reale e (forse) sincero. La recensione di I Am Curious Johnny di Federico Gironi.

Il nome di Jean (o Johnny, come molti lo chiamano) Pigozzi potrebbe non dirvi nulla. Conoscete però sicuramente alcuni dei suoi più cari amici, come Michael Douglas o Mick Jagger. Molto probabile anche che abbiate perlomeno sentito nominare altri amici di Pigozzi: da Diane von Furstenberg a Graydon Carter, passando per Bono e The Edge e tanti altri. Roman Abramovich è suo vicino di casa a Antibes, sul suo yacht è stata ospite Naomi Campbell, e Gianni Agnelli è stato un suo riferimento (quello che gli ha insegnato a parlare nello stesso modo a tutti, che si tratti di un presidente o di un uomo della strada). Secondo Google è un imprenditore, per Wikipedia è collezionista d'arte, fotografo e stilista. Johnny Pigozzi è tutte queste cose insieme e molto di più, come ci racconta Julien Temple in questo documentario.

Pigozzi è una figura romanzesca, troppo incredibile per essere vero, eppure reale e (forse) sincero. E siccome Pigozzi, il Pigozzi fotografo, è in qualche modo considerato “l’inventore del selfie”, essendo diventato famoso per i suoi autoscatti ravvicinati, che fossero solitari o abbracciato a dive del cinema, rockstar o imprenditori, ed ecco che allora Temple costruisce questo suo I Am Curious Johnny come una sorta di autoritratto, con Pigozzi che parla di sé stesso e fa parlare di lui i suoi amici famosi e meno famosi, e tante delle sue ancor più numerose ex (molte delle quali figure di rilievo nel mondo dell’arte).





Che sia su Zoom con queste persone incaricate di essere un suo riflesso, davanti alla macchina da presa di Temple o a qualche avatar virtuale di sua invenzione (ha messo soldi in tantissime start up digitali, da Facebook in avanti, era amico di Steve Jobs e oggi è in fissa totale per l’Intelligenza Artificiale), Pigozzi mette sullo schermo la sua vita, le sue mille esperienze, racconta delle sue feste durante il Festival di Cannes, di come quasi per caso è diventato il più importante collezionista d’arte africana al mondo, di quando si era messo in testa di lanciare un marchio d’abbigliamento che produceva solo i capi estrosi che indossa lui, del suo rapporto con le donne (che dopo iniziali difficoltà ha fatto innamorare facilmente, nonostante non sia un tipico Adone), delle sue case di Parigi, Los Angeles, Londra, Roma, e della sua isola a Panama.

Un isola, come quella del Dottor No, e Julien Temple, che non è mica stupido, James Bond lo cita esplicitamente, con qualche immagine fugace ma soprattutto con la musica della colonna sonora del suo film.





Il film preferito di Pigozzi, però, è Quarto potere. Non stupisce. Perché anche lui come Orson Welles (cui però Johnny preferisce Fellini) è un personaggio larger than life; perché anche lui, come Charles Foster Kane, oltre a essere molto ricco, e un accumulatore seriale, ha nel passato e nell’infanzia una passaggio fondamentale che l’ha portato a essere l’uomo che è diventato.

Suo padre, nato povero a Torino alla fine del Novecento, divenne la longa manus di Agnelli in Francia, l’amministratore delegato della Simca. Suo padre non l’ha mai capito, l’ha amato poco e male, l'ha mandato dai gesuti dove è stato molestato e pure picchiato; sua madre non era nemmeno sua madre (è uscito dai lombi di un’amante del padre). Suo padre è morto quando aveva 12 anni, lasciandogli una cospicua eredità che l’aspettava al compimento della maggiore età.

Uno dei pochi non amici di Pigozzi, in questo film, dice che il suo limite è quello di essere nato ricco, di non aver costruito da solo il suo patrimonio. Lui, Johnny, all’inizio del film confessa che la foto più importante della sua vita è quella che ritrae la famiglia povera di suo padre, per lui costante memento a non finire mai in quella condizione.





Julien Temple dice che questo è un film sulla ricchezza, Pigozzi dice che di tutta la gente ricca che ha conosciuto lui è quello che con la ricchezza ha saputo divertirsi di più, e nel modo più interessante.

Per inciso, lui non beve, non fuma, non si droga. La sua unica dipendenza è quella per il cibo, il suo unico vizio l’impazienza. La virtù più grande? La curiosità.

Ecco allora che questa curiosità, questa voglia di vivere la vita imparando ogni giorno qualcosa di nuovo (dice proprio così Pigozzi, come Kintaro Oe), questa bramosia di amare che non è mai legata al possesso, il desiderio di essere sé stessi liberamente, anche bambinescamente, fregandosene del giudizio altrui, ecco che queste sono le cose rendono Pigozzi non solo l’ennesimo ricco dai tanti aneddoti più o meno interessanti, ma il prototipo di un modo di essere che prescinde - in parte, purtroppo solo in parte - dal denaro. E poi, diciamocelo: con quelle camicie assurde, il nasone e la faccia tosta, Pigozzi sembra pure simpaticissimo.