Un film piccolo ma bellissimo, quello del francese presentato alla Berlinale numero 74. Un film che parla della pandemia, dell'amore, della famiglia, dei fantasmi del passato con una leggerezza e (quindi) una profondità esemplari. La recensione di Hors du temps di Federico Gironi.

Quanto è bravo, Olivier Assayas.

Quanto è intelligente, e capace di fartelo capire senza boria, prosopopea, o inutili sensi di superiorità.

Hors du temps è un piccolo film, un piccolo film che fa della semplicità e della freschezza il suo imperativo estetico e poetico, ma dentro a questo piccolo film ci sono tantissime cose. Tante, profonde, importanti. Raccontate con leggerezza, umorismo, e un sentimento sincero. Mai stucchevole.

Attenzione a non scambiarlo per un film sulla pandemia, anche se poi un po’ lo è. Non è lì, in quella sua evidenza, in un’evidenza - che pure, a ripensare a quello che facevamo e dicevamo pochissimi anni fa, ha una sua rilevanza fondamentale - che si esaurisce il suo senso.

Siamo infatti nella primavera del 2020. Nei lunghi, sospesi e surreali mesi del lockdown. Siamo nella vera casa di campagna della famiglia Assayas, che lo stesso regista ci racconta, come racconta i suoi pensieri in era pandemica, con alcuni inserti in voce narrante, mentre la macchina da presa mostra i luoghi, le camere, le biblioteche, le opere d’arte, i bellissimi giardini che circondano la casa, e che avranno una funzione fondamentale nella poetica del film.

In quella casa Assayas mette due fratelli, Etienne e Paul, e le loro compagne. Hanno deciso di trascorrere insieme i mesi di confinamento, in quel luogo sereno, silenzioso, idilliaco, carico di passato familiare. Etienne è un regista, uno che ha appena girato un film a Cuba, e un altro vorrebbe forse girare di nuovo con Kristen Stewart; Paul un giornalista musicale che si occupa di rock. Guarda un po’: proprio come Michka, il fratello di Olivier.

Insomma: Assayas gira nella casa di famiglia un film che parla di legami familiari, raccontando due personaggi che fanno lo stesso mestiere che lui e suo fratello fanno nella vita. Starà mica cercando di dici qualcosa?





Nei panni di Etienne, il bravissimo Vincent Macaigne, che potrebbe tranquillamente essere il mio attore preferito di tutto il mondo mondiale del cinema, e che per la seconda volta dopo quella serie vertiginosa che è Irma Vep torna a interpretare l’alter ego del regista, e a metterne in scena - con grande equilibrio ma indubitabile divertimento di tutti - pensieri, movimenti, gestualità, nevrosi.

Non da meno sono gli altri attori: Micha Lescot, cui è affidato il ruolo di Paul, e poi Nine d'Urso e Nora Hamzawi.

I loro quattro personaggi non fanno altro che attraversare le giornate di confinamento così come abbiamo fatto noi: con diversi livelli di ansia riguardo la possibilità del contagio, con la stessa pulsione, più o meno conscia, a fare un punto della loro vita e dei loro rapporti, supportandosi e rendendosi irritanti a vicenda nella convivenza sospesa e forzata in cui sono costretti.

Le loro conversazioni, i loro dialoghi, sempre leggeri, sempre brillanti, sempre intelligenti e colti (ben più di quanto, in media, si possa dire dei nostri di allora).

Assayas parla, e fa parlare i suoi personaggi, di David Hockney e di Eloisa e Abelardo, di Monet e di Jean Renoir (entrambi chiari riferimenti estetici), di letteratura e di cinema e di musica rock. Di come pulire tegami bruciati e di come smaltire imballaggi potenzialmente infetti.

Ma, ed è ciò che è davvero importante, pensa, e fa pensare (anche noi, non solo i suoi personaggi) alle eredità del passato, alle possibilità del futuro.

La pandemia - in quello iato prolungato che è stata per lui e per tutti - è solo il pulsante drammaticamente premuto dal destino che ha messo in pausa l’esistenza, generando un vuoto potenzialmente dirompente e angosciante: quello in cui dobbiamo fare i conti con chi siamo e cosa vogliamo.

L’unica maniera di affrontare quel vuoto è fissarlo, affrontarlo, e quindi ripensare alla propria vita in termini nuovi, slegati dalle circostanze, dalle distrazioni, dalla velocità di quanto tutto va in play. Della cosiddetta “normalità”.





Sappiamo tutti benissimo che quel che si diceva allora, che alla normalità di prima non saremmo tornati mai, dopo le riflessioni e consapevolezze di quei mesi, si è rivelato tragicamente illusorio.

Assayas ribadisce, in Hors du temps, l’importanza di quelle ponderazioni e di quelle consapevolezze, che dovrebbero rimanere con noi anche fuori da ogni pandemia, si aggrappa come può e come sa a una nuova normalità che ci sta sfuggendo di mano.

Ma la riflessione trascende lo specifico pandemico: viene infestata dai fantasmi che il regista più volte ha raccontato, direttamente o indirettamente, nel suo cinema. Il fantasma dei sentimenti, della giovinezza, del passato. Un passato qui concreto, fisico, materiale. Il passato di una casa e degli oggetti che contiene, e del loro portato metafisico.

Se si parla - anche - tanto di natura, e del perché il cinema l’abbia dimenticata, mentre Assayas la mette in tutta la sua indifferente bellezza sullo schermo, è perché in Hors du temps si parla di radici, crescita, fioriture, cicli della vita.

Allora, ecco che in Hors du temps, che si chiude col ricongiungimento di Etienne con la sua bambina (chiara proiezione cinematografica della figlia avuta dal regista con Mia Hansen-Løve) racconta la storia di un uomo che deve fare i conti con il suo passato e col suo presente per andare incontro al suo futuro. Che deve imparare a essere figlio in maniera nuova, fratello in maniera diversa (e per chi ha fratelli e sorelle, certi passaggi stringono il cuore, pur facendo sorridere), per imparare un nuovo modo di essere padre, compagno, marito. Regista. Essere umano.