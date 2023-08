Un anno con i talebani in Afghanistan. Hollywoodgate è un documentario unico nel suo genere, che segue da vicino la quotidianità di una milizia che cerca di farsi stato. La recensione di Mauro Donzelli del film presentato fuori concorso a Venezia 80.

Un anno a Kabul e dintorni, nell’Afghanistan tornato nelle mani dei talebani. Un documentario unico, in cui il regista egiziano Ibrahim Nash’at ha avuto la possibilità di seguire alcuni dei vertici politici e militari del regime, ovviamente senza poter girare liberamente nel paese, ma a condizione di filmare solo quanto autorizzato. Embedded, è il termine militare solitamente riferito a chi segue con ogni crisma dell’ufficialità un fronte di guerra, spesso americano, o al massimo occidentale.

Qui, invece, una lunga sequenza ci conduce negli hangar più protetti dell’aeroporto della capitale, alla scoperta di quanto lasciato alle spalle dagli americani in fuga. Non poco, considerando che solo gli armamenti rimasti ai talebani sono stati valutati in 7 miliardi di dollari. Hollywoodgate, un titolo che rimanda ai depositi di quel ben di Dio, così denominati più o meno ironicamente dagli americani, è in fondo lo sguardo totalmente parziale, ma in più momenti inquietante, di come il capo dell’aereonaitica, e qualche suo accolito, hanno voluto mostrare e mostrarsi.

Non più barbuti incolti e di una violenza brutale, ma una nuova generazione capace di addestrare dei piloti di caccia, di ripulire la propria immagine, addirittura con capatine ben studiate sui social network. Il tutto chiaramente solo in apparenza, per strategia e senza un minimo di credibilità. Li vediamo sorridere e scherzare, non disdegnando qualche privilegio terreno che confina con il lusso, salvo confermare in una sequenza tanto colloquiale quanto raggelante, la loro “idea” della donna, dei vestiti che deve indossare e del lavoro che dovrebbe o non dovrebbe svolgere. Un ruolo nella società non avanzato neanche di un millimetro rispetto alla vecchia generazione degli studenti islamici.

Sono proprio questi momenti, che emergono da una piana quotidianità di ispezioni e costruzione di uno stato in divenire, quelli che colpiscono di più e rendono Hollywoodgate un documento da non perdere. Come quando appare a sorpresa un’insegna “bagno unisex” lasciata dagli americani a cui un gruppo di talebani neanche fa caso, camminando. O quando centinaia di scatoloni di medicine, a distanza di un anno dalla prima ispezione, sono state lasciate scadere senza averle controllate, per l’irritazione del ministro, che interrompe le riprese.

Dalla milizia al regime, un tentativo di rendere efficiente una banda poco omogenea, costituita da gruppuscoli fedele ognuno a un suo signore plenipotenziario. Il tutto osservato in una bolla protetta, in cui l’occhio analitico della camera cerca di non lasciarsi sfuggire niente, specie quanto avviene nella periferia dell’inquadratura, ai margini di quanto è concesso dai talebani. Lì dove ogni tanto la claustrofobia è rotta dalla pressapochistica (im)preparazione dei barbuti. Non per questo meno pericolosi e inquietanti testimoni del nostro tempo e di un paese maledetto dalla storia come l’Afghanistan.