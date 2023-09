Una ragazza che passa dall'emarginazione alla popolarità, fra cinema realismo e soprannaturale. Holly di Fien Troch è presentato in concorso al Festival di Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Non è una ragazza popolare, Holly. A scuola viene più bullizzata che considerata, la famiglia è vagamente disastrata senza essere alla fame. Lei si fa gli affari suoi, semmai cerca la compagnia di un altro “strano”, ancora più di lei, come Bart. Siamo in uno scenario di grande anonimato, in quel caratteristico grigiore di ordinaria quotidianità che il cinema belga rappresenta molto spesso. Quelle eterne pianure, suburbane o periferiche, ma in fondo anche rurali, in cui questo ennesimo affresco di realismo fra il sociale e l’esistenziale si tinge di una inedita (e possibile) pulsione soprannaturale nel secondo film della regista Fien Troch, premiata con un’altra storia di disagio giovanile e di classe, Home, a Orizzonti nel 2016.

In Holly il disagio rimane, così come il contesto giovanile, nel racconto di una ragazza che un giorno chiama a scuola per dire che non sarebbe venuta, specificando di avere un brutto presentimento. Poco dopo, ecco un incendio, sobriamente mostrato da molto lontano con qualche fiamma, per confermare il contesto di minimalismo ai limiti dello snervante del film. Vari ragazzi muoiono, la comunità cerca di ritrovarsi per superare il dramma e per caso, sicuramente per motivi poco chiari e mal mostrati dalla Troch, improvvisamente Holly diventa un punto di riferimento nel consolare con successo, quando un’insegnante rievoca la premonizione e la coinvolge nel gruppo di sostegno.

Lei ci prende gusto, prima con la timidezza innata, in tono con un'incapacità di comunicare né esprimersi, a parole o con altri mezzi. Si prende qualche abbraccio, dopo qualche mano nella mano, prima con raccapriccio poi con la consapevolezza che potrebbe anche accettare qualche soldo. Rinnova il look, ma comincia a sopportare sempre meno quando diventa quasi una santa degna di rumorosa venerazione nei ristoranti o in giro per strada. Porterà anche pace e serenità negli altri, ma lei comincia a venire sommersa, le chiedono sempre di più. Troppo.

Siamo in costante attesa, mentre vediamo questa ennesima ordinarietà belga all’azione, intrigati da questa iniziale premessa quasi fantascientifica, presto smentita quantomeno dallo stile con cui prosegue, sempre monotono e immobile. Troch confonde il minimalismo con l’incapacità di scegliere una via, un rimo narrativo, anche se monocorde. Non aiuta il carisma nullo della giovane protagonista, Cathalina Geerarts, e l’attesa presto diventa abuso di pazienza e insoddisfazione. Tanto rumore per nulla, o meglio per il solito realismo da festival privo di nerbo e capacità di racconto.