Richard Linklater racconta la storia di un uomo comune, se non banale, che si spaccia per un killer a contratto. Hit Man è il titolo, protagonista un sorprendente Glen Powell insieme a Adria Arjona. La recensione di Mauro Donzelli del film presentato fuori concorso a Venezia.

Il punto di partenza è un articolo che racconta una “vera” storia di un uomo comune, diciamo pure ordinario e banale, che part time lavorava sotto copertura per la polizia come finto killer. Il suo compito era di incontrare persone in cerca di qualcuno da uccidere a pagamento e incastrarle. Gary Johnson, questo il suo nome, a prescindere dalla persona reale, è uno dei personaggi più belli che ci sia capitato di vedere caratterizzati al cinema in questo periodo. La sua normalità la declinava come professore all’università, dove i suoi studenti lo ascoltano con partecipazione, ma non proprio subendone un particolare carisma. Che invece Richard Linklater è in grado di costruirgli intorno a un copione da black comedy noir magnifico. Hit Man è divertente e per un pubblico ampio, pur essendo brillante e per niente scontato. Che si la dimostrazione definitiva che Linklater non è solo un autore “generazionale” o di nicchia, ma un vero maestro nella costruzione di personaggi credibili capaci di interagire in un universo mai banale.

Come sua abitudine - vedi Prima dell’alba e seguiti con Hawke e Delpy - rispetta a tal punto gli attori che sceglie di costruire insieme la sceneggiatura, come ha fatto in questo caso con Glen Powell (Top Gun: Maverick), straordinario nel Clark Kent, occhiali e vita tristarella e frugale, che ci prende gusto a fare il killer per finta, finendo per diventare un Superman seducente, e iniziare una relazione con una donna che voleva ingaggiarlo per uccidere il futuro ex marito. A proposito, Adria Arjona (Madison) è l’altra sorpresa, perché i due sono esplosivi sullo schermo, dimostrando un affiatamento e ritmi comici mirabili, suggellati in una sequenza da culto istantanea in cui “recitano” a favore della polizia che, ignara della loro relazione, li sta intercettando per un’indagine.

Una storia che precipita in territori morali ambigui con estrema naturalezza, delizia nella descrizione di un amore che tutti vorremmo vivere, esplosivo, sexy, uno di quelli che hanno creato l’immaginario dei cattivi ragazzi al cinema. È anche una commedia sull’identità e l’intelligenza, scritto e recitato benissimo, senza che si senta un minuto di stanchezza o inverosimiglianza, mentre siamo subito catturati da Gary e Madison, al punto da seguire la loro sorte in apnea. Come non tifare per Gary, illuminato dalla luce della passione, finalmente, dopo una vita piatta e senza slanci. Vederlo sbocciare, cambiando così tanto e così repentinamente, e insieme a lui il ritmo dei dialoghi e lo sviluppo narrativo stesso, è un assoluto piacere. Fino a che punto Ron - il killer sotto copertura - riuscirà a seppellire il posato e modesto Gary?

Hit Man, a suo modo, senza pretendere di apparire quello che la sa lunga, ma con grande intelligenza, ci racconta anche di come troppo spesso sprechiamo una parte almeno del nostro talento, delle possibilità di brillare nella vita. E poi ci teniamo tanto, a Gary e Madison, e tifiamo per un futuro in cui “vivranno felici e contenti”.