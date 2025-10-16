Hedda: la recensione del film di Nia DaCosta con Tessa Thompson presentato alla Festa di Roma

Un adattamento energico e sopra le righe di un dramma di Ibsen, che assume una valenza ancora più femminile e femminista. La recensione di Mauro Donzelli di Hedda diretto da Nia DaCosta con Tessa Thompson presentato alla Festa di Roma.

C’era una volta un mondo in cui ci si sparava per un’opera cartacea, altro che smaterializzazione dei supporti. E parlando di epoche, la fine dell’800 norvegese immaginata dal grande drammaturgo Henrick Ibsen diventa un Novecento avanzato nella campagna inglese in cui è ambientato, tutto in una notte e in cinque atti, uno in più dell’opera originale, un adattamento di Hedda imbevuto della rivoluzione emancipatrice e inclusiva dei nostri tempi. Woman power all’ennesima potenza in questa nuova declinazione di una delle storie più estreme e moderne dell’autore scandinavo, in cui potere e ambizione si confondono all’amore, giungendo fino in camera da letto e sul pericoloso crinale fra vita e morte.

Helda Gabler è infatti una donna ossessionata dall’ambizione, in cerca di un successo nella vita che possa definitivamente farla accedere alla buona società, potendosi permettere senza ansie relative al futuro la sontuosa magione di campagna in cui si ambienta la notte di una festa particolare. Una nottata in cui esplodono colpi di pistola e balli scatenati, sesso orale e vendette, un passato che ritorna sotto forma di ricatto e di monito, mentre lussuria, gelosia e desiderio di una vita agiata portano in rilievo ogni vizio e quasi nessuna virtù della nostra discutibile specie.

Nia DaCosta spinge sull’acceleratore, stridendo qua e là, vuole esagerare e alzare i toni, contando sulle capacità (evidenti e confermate anche in questo caso) delle sue tre protagoniste: Tessa Thompson, qui anche in veste anche di produttrice, nuova collaborazione con DaCosta dopo il dimenticabile The Marvels; una Nina Hoss, vera fuoriclasse, nei panni di un amore che viene dal passato e rischia di rovinare i suoi sogni futuri; e, infine, la timida e spaesata Imogen Poots.

Hedda è agitata, mentre la vediamo rievocare “i fatti di quella notte”, l’insoddisfazione di un legame d’amore per interesse riemerge quando, durante la festa che ha organizzato con una bella pattuglia di invitati di buone finanze e di potere, si presenta direttamente dal suo passato la carismatica e vulcanica Eileen Lovberg, che cambia sesso e nome rispetto al personaggio della pièce di Ibsen. Il desiderio di un amore passato reclama la sua natura selvaggia, mentre rischia di compromettere un passo in avanti cruciale di carriera del marito, se il manoscritto di un saggio particolarmente brillante riuscirà a dare proprio a Eileen quella cattedra universitaria tanto agognata anche dal mediocre marito di Helda.

Il duetto di amore e odio fra Helda e Eileen serve da combustibile sempre acceso di una versione molto contemporanea della società e della condizione femminile, rendendo ancora più attuale un personaggio già particolarmente intrigante nella Norvegia di fine Ottocento. Libertà e indipendenza giocano un ruolo cruciale, mentre i maschi rimangono sullo sfondo come parte destruens e lobotomizzati dai loro istinti, mentre sono le protagoniste a mantenere una luciferina abilità di unire sensi e lussuria con la volontà di potere e di costruire il proprio futuro senza compromessi.

Momenti piacevoli si alternano a scivolate farsesche, mentre emerge un didascalismo di fondo che rischia di compromettere la spensierata spietatezza della sua militanza. Ma allo stesso tempo la carica di energia ha una vitalità rinfrescante, il gioco a incastri mantiene una sua coerente implacabilità e la natura umana, quella misteriosa truffaldina indagata da secoli e secoli, si conferma un disastro capace di intrattenerci e illuderci senza speranza.