Good Boy, la recensione: meglio i matti che gli assenti

Il regista polacco Jan Komasa esodisce in una produzione in lingua inglese con una storia provocatoria e surreale che vede protagonisti Stephen Graham, Andrea Riseborough e Anson Boon. La recensione di Good Boy di Federico Gironi.

Cos’è che è meglio? Essere prigionieri, ma amati e accuditi, oppure essere liberi ma non visti, non considerati, senza riferimenti?

Questa è la domanda che, con modi e toni provocatori, pone Jan Komasa in Good Boy, suo primo film in lingua inglese, forse perché dalla cultura inglese e britannica prende anche un certo modo di fare la commedia nera, di usare l’umorismo in modo secco tagliente.

Qui Komasa lo usa per arrivare in fondo alla domanda di prima, ma per arrivarci fa un percorso che tocca diverse altre questioni. Per esempio: come si riforma una certa gioventù perduta e nichilista? Cos’è davvero una famiglia, e cosa vuole da sé stessa e dai suoi membri? Certi comportamenti esagerati e eccessivi, sono segno di pazzia o di un modo diverso di vedere le cose?

Domande. Pure lo spettatore si domanda, all’inizio del film, perché il Tommy di Anson Boon che un prologo ci ha mostrato selvaggio e ribelle oltre ogni limite, si ritrovi con una catena al collo nello scantinato di una grande casa di campagna. È forse il figlio di Chris (Stephen Graham) e Kathryn (Andrea Riseborough), i suoi quantomeno bizzarri ospiti, e quindi il fratello del candido Jonathan? O forse è il responsabile della morte di un altro figlio della coppia? O nessuna di queste due?

Certo è che Tommy è vittima di una sorta di cura Ludovico, con Chris, e poi anche Kathrin, che oltre a tenerlo legato e a imporgli musica classica e lezioni di storia gli mostrano le sue vecchie storie di Instragram piene di atti vandalici e gesti di bullismo. Certo è che l’intenzione di Chris, che pure a un certo punto non esita a usare la violenza, non è repressiva, ma chiaramente rieducativa, seppur con modi più che discutibili.

Con uno stile grottesco e surreale, ma anche con sguardo nitido e preciso, che in qualche modo può ricordare alla lontana quello di Dogtooth di Lanthimos, Komasa rivela progressivamente la verità sui suoi personaggi e sulle sue intenzioni. Che sono quelle di raccontare come il dolore provocato dai buchi neri lasciati alle sue spalle da una società oramai disgregata e allo sbando possa spingere verso direzioni assurde e decisioni critiche. Perché vien fuori che sia Chris e Kathryn che Tommy - apparentemente pazzi, sicuramente squinternati i primi, vandalo irredimibile il secondo - da lì partono: dal dolore e dal vuoto.

Il punto poi è che i metodi dei primi sul secondo hanno un effetto: da scimmia analfabeta Tommy inizia a apprezzare cinema (segnatamente, Kes di Loach), musica e letteratura, ponendosi anche criticamente di fronte ai testi. E quindi la domanda delle domande (sempre lì torniamo) è chiaramente una: che fare della vita quando Tommy riesce a liberarsi delle catene?

Il concept c’è, lo spunto è teatrale ma declinato cinematograficamente come si deve da Komasa, e gli attori, il solito Graham in testa ma pure Boone, e la sottovalutatissima Riseborough, sarebbero in grado di rendere affascinante il bugiardino della tachipirina. Non sarà perfetto, Good Boy, ma è cinema che ha idee, e fa apprezzare il coraggio di sollevare questioni che riguardano tutti senza per forza suggerire le risposte.