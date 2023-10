Nella sezione Grand Public della Festa del cinema di Roma è stato presentato Gonzo Girl, film del debutto alla regia di Patricia Arquette, tratto dal romanzo autobiofrafico di un'assistente dello scrittore Hunter S. Thompson. La recensione di Daniela Catelli.

Non poteva che essere Gonzo Girl, tratto dal romanzo autobiografico di Cheryl Della Pietra, ispirato alla sua esperienza nel 1992 come assistente dello scrittore e giornalista Hunter S. Thompson, il film dell’esordio registico di Patricia Arquette, cresciuta in una famiglia a modo suo intellettuale, ma con genitori turbolenti (madre alcolista, padre violento, infanzia in una comune) tanto da indurla a soli 14 anni a scappare di casa per andare a vivere con la sorella maggiore Rosanna a Los Angeles, iniziando a sua volta la carriera di attrice, quando aveva solo 18 anni, con Nightmare 3. Interprete di alcuni dei nostri film preferiti, da Una vita al massimo a Ed Wood, Strade perdute e Boyhood (per cui ha vinto l’Oscar), è un’attrice che rappresenta da sempre l’idea di libertà e trasgressione associata con la creatività. Per lei che nel 1992 aveva 25 anni, è stato facile comprendere e interessarsi alla storia della ragazza - che nel film si chiama Ashley Russo -, giovane barista e aspirante scrittrice, che si ritrova a fare da assistente a uno scrittore tossicodipendente, folle e imprevedibile ma di enorme successo come Thompson - nel romanzo e nel film chiamato Walker Reade - e viene letteralmente risucchiata nel vortice, un vero e proprio buco nero, di un mondo di droghe, alcolici, lavoro notturno e continue tentazioni, di un uomo che di anni ne ha 55 (l’età che ha oggi la regista) ed è ormai preda dei suoi demoni e in piena crisi creativa.

Arrivata vestita come una collegiale, in poco tempo Ashley viene corrotta dal grande tentatore, assume tutte le sostanze che lui le offre, va a letto con un suo fraterno amico attore Larry (nella vita Johnny Depp), si veste in modi sempre più colorati, sexy e improbabili, facendo infuriare la fidanzata ufficiale di Reade. L’altra donna nella vita di Walker è la sua assistente storica, Claudia (interpretata dalla stessa Arquette), che la tratta in modo paternalistico, contando su di lei per estorcere allo scrittore nelle ore notturne post bagordi le pagine del nuovo libro che l’editore sta sempre più impazientemente aspettando. Tra un’allucinazione e l’altra, provetta tiratrice nel poligono privato di Reade, grande appassionato di armi (e pavoni), Ashley arriva addirittura a riscrivere le pagine che lui le consegna, e che non hanno il suo stile brillante che lei conosce a memoria, pensando di potersi sostituire a lui. Ma non finirà come pensava.

Il problema dell'esportabilità di un film come Gonzo Girl, ben diretto e realizzato con creatività nelle necessarie parti psichedeliche, nonché interpretato con grande rigore e adesione da un’ottima Camila Morrone e da un mimetico ma mai caricaturale Willem Dafoe, è che in Italia nessuno o quasi sa oggi chi è stato Hunter S. Thompson, morto suicida nel 2005 a 67 anni (con le ceneri sparate da un cannone, secondo le sue volontà, in una festosa e costosa cerimonia organizzata dall’amico Johnny Depp), conosciuto da noi principalmente per Paura e disgusto a Las Vegas, da cui il film di Terry Gilliam, e The Rum Diary, con Depp di nuovo nei panni dello scrittore ed Amber Heard. Pochi conoscono da noi il suo particolare stile giornalistico, le inchieste e il modo di scrivere che mescola ricordi soggettivi ed esperienze personali ai fatti. In America, al contrario, è un personaggio popolarissimo, tanto da esser servito da ispirazione e modello al Duke della celebre striscia politica di Garry B. Trudeau, Doonesbury, Nella sua carriera letteraria, Thompson ha raccontato a modo suo gli Hell’s Angels, il sogno americano, gli odiati presidenti Reagan e Bush (ma neanche Clinton gli stava tanto simpatico), le campagne elettorali americane e molto altro. Lo stesso stile che lo rese noto lo ha applicato ai suoi romanzi, e a proposito, il termine gonzo non ha niente a che vedere con la parola italiana, ma è un aggettivo che gli è stato attribuito dal giornalista Bill Cardoso e si rifà alla comunità irlandese di Boston, che definisce col termine l’ultimo uomo rimasto in piedi dopo una intera notte di bevute.

Esagerato, sopra le righe, spesso fuori controllo, autodistruttivo, ma indiscutibilmente geniale, è questo l’uomo che nel film di Patricia Arquette manipola le donne che gli stanno a fianco. Ma che è anche colto, appassionato di letteratura, reduce da un’infanzia infelice con la madre alcolizzata, con l’unico rifugio dei libri e dello sport prima, e delle droghe poi, per sopravvivere al dolore. Tutto questo Gonzo Girl lo racconta benissimo ed anche se, nel bene e nel male, è una storia molto americana, ha anche un interesse universale, perché in fondo parla di dipendenze (da sostanze chimiche e persone), della crisi creativa di uno scrittore e dell’incontro/scontro tra due generazioni. In fondo il genio, in qualunque campo, attrae da sempre giovani falene con la sua luce, e inevitabilmente le brucia quasi tutte, restando a sua volta ferito dalla sua incapacità di non uccidere quello che ama, o forse proprio da quella ad amare tout court. Il fuoco di Hunter S. Thompson si è spento per sempre in un gelido febbraio del Colorado con un colpo di fucile, ma Patricia Arquette con questo film lo riporta in vita, firmando un’ode, sincera al limite della crudeltà, ad uno degli ultimi miti della letteratura americana.