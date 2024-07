Romano Montesarchio debutta nel cinema di finzione con uno sguardo inedito sulla vita di un camorrista, incentrato sull'interiorità. La recensione di Daniela Catelli.

Fin dall’inizio si capisce che Glory Hole – debutto nel cinema di finzione di Romano Montesarchio, non sarà un film come tutti gli altri che hanno raccontato le vite criminali. Si tratta infatti della storia di un personaggio di alto rango del mondo del crimine costretto a vivere sotto terra, in un bunker accessoriato ma sporco e squallido, per sfuggire ai suoi assassini. La macchina da presa inquadra a lungo uno spazio vuoto, colonne rettangolari bianche, forse l’atrio di una casa di lusso. Dopo un po’ si apre, in modo inatteso, uno di questi parallelepipedi, da cui esce un uomo, che si avvicina a una finestra e guarda fuori. Braccato dai sicari, fugge in modo rocambolesco e chiede aiuto a un sacerdote, che lo porta dal tenutario gay di una specie di bordello. Ma anche lì arrivano subito i killer e i due lo conducono fino ad un bunker sotterraneo dove lo lasciano solo coi suoi ricordi, i suoi rimorsi, le sue paure.

Silvestro è un colletto bianco della camorra, un imprenditore che per anni si è arricchito avvelenando i terreni di un’intera regione e danneggiando la salute e il futuro dei cittadini con lo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi, tutto in modo “pulito", regolare, con la complicità interessata di assessori e personaggi della res publica. Li tiene in mano e si sente onnipotente, fino a quando la figlia del suo boss (interpretato nella sua ultima apparizione dal compianto produttore e attore Gaetano Di Vaio), una ragazza più giovane e volitiva (Mariacarla Casillo), si innamora di lui. Ma Silvestro non è pronto per questo amore e finisce per scavarsi la fossa da solo. Dopo, la sua vita o quel che ne resta è il bunker, la tana dentro la quale la solitudine ingigantisce i fantasmi di una vita con molte imperdonabili colpe che tornano a chiedergli il conto. Guardando fuori, Silvestro vede se stesso, in un perverso gioco di specchi in cui, come ripete più volte, non capisce più niente. Il Glory Hole del titolo, intenzionalmente ambiguo, non è quello in cui il piacere arriva a sorpresa da uno sconosciuto/a, ma un buco abissale dentro il quale, guardando se stessi, si viene risucchiati.

Nella solitudine, il protagonista diventa ben presto paranoico, non distingue più la realtà dal passato e dalle sue paure, come l’animale de La tana di Franz Kafka capisce che uscire dal bunker non è possibile: a seppellircelo è il suo desiderio di tornare in superficie, ben consapevole che non potrà più farlo. Tra allucinazioni, ricordi, colloqui reali o immaginari col prete che cerca di spingerlo alla redenzione e col pappone gay (come li ha conosciuti? Sono amici di un tempo migliore ? Anche in questi c’è un’eco di personaggi kafkiani, Non ci verrà rivelato ed è inutile chiederselo) che appare laido e seduttivo nei suoi incubi, nel mondo claustrofobico in cui la sua vita lo ha rinchiuso. Silvestro approda alla fine ad una verità che decide di raccontare, in un finale che lo trasforma in film di denuncia civile. E che sorprende per il cambio di registro in una storia raccontata fino ad allora per sottrazione (non si vede sangue o quasi, c’è un solo imprevedibile e terribile delitto), quasi astratta, come l’aria del bunker, al di là dei particolari concreti. All’improvviso l’uomo che non parlava mai è un fiume in piena, si rivela colto, istruito, consapevole, ci travolge col peso delle sue parole.

E’ un film che colpisce Glory Hole, per la sua struttura, per l’attenzione alla fotografia e agli ambienti, che di un testo quasi teatrale fanno un’opera cinematografica totale. A Francesco Di Leva, che ha collaborato alla sceneggiatura, offre l’occasione di un’altra grande performance nella sua carriera, mentre Mario Pirrello e Roberto De Francesco dipingono con forza i due personaggi – più presente il primo, meno il secondo – suoi degni comprimari, assieme ai citati Casillo e Di Vaio. E a ben pensarci, in fondo, Glory Hole è davvero un film porno: è la storia di un uomo che invece del corpo si è fottuto l’anima.