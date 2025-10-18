Gli occhi degli altri, la recensione: un melodramma algido, sensuale e visionario dove l'amore diventa ossessione e possesso

Andrea De Sica parte dal delitto Casati-Stampa per raccontare gli aspetti oscuri del maschile, anche in ottica contemporanea. La recensione di Gli occhi degli altri di Federico Gironi.

All’inizio di Gli occhi degli altri c’è un cartello, che di solito sta messo alla fine dei film di questo tipo: quello che dice che la storia è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti ma che poi è stato tutto rielaborato e che i riferimenti a fatti e persone eccetera eccetera. Non penso che Andrea De Sica abbia messo il cartello in testa al film per mettere le mani avanti: col senno di poi, il poi che arriva alla fine del film, penso che stia lì per dire qualcosa di più sottile.

Perché si, Gli occhi degli altri ricalca abbastanza fedelmente i fatti del celebre delitto Casati-Stampa, e le analogie tra i suoi protagonisti, il marchese Lelio e la sua disinibita e seducente moglie Elena, e il vero marchese Camillo Casati-Stampa e sua moglie Anna Fallarino, sono più che evidenti: nel modo in cui vivono la loro dimensione erotica e sessuale fino a quello in cui si arriva al delitto. Ma c’è da dire, anche, che l’impressione è che, con questa storia, Andrea De Sica parli di qualcosa di molto più ampio rispetto a singolo fatto. Qualcosa che riguarda i rapporti tra le classi sociali, e dentro le classi più agiate (che sono da sempre oggetto di attenzione nel suo cinema, nelle loro storture più bieche e oscene), ma anche quelli tra uomini e donne nella gestione del loro desiderio, del loro amore, toccando temi come l’idea assurda di possesso e la tragicità di questo e di tutti i femminicidi.

De Sica - e se per questo nemmeno Filippo Timi e Jasmine Trinca, ottimi e spregiudicati protagonisti del suo film - non ha paura a mettere sullo schermo gli aspetti più scabrosi della relazione e della storia, con il marchese che ha il kink di quello che oggi si chiama cuckholdismo, e per cui ama filmare la bella moglie mentre fa sesso con giovani trovati per caso e poi pure pagati per il disturbo. Ma lo fa senza alcuna pruderie, semmai solo con una felice vena feticista (per l’immagine) che è quella che caratterizza tutto il suo film. Perché Gli occhi degli altri è tanto un film di personaggi quanto di immagini, che sono forti, studiate, eleganti, stilizzate. E solo il fatto che oggi ci sia qualcuno che in Italia pensa al suo film partendo da una forma, o comunque facendo della forma qualcosa di centrale (anche dal punto di vista narrativo) è da salutare con entusiasmo.

Quel che all’inizio De Sica racconta come una forma di edonismo amorale di stampo dannunziano (nonché chiaramente tardo fascista: “Il marchese è il nostro duce”, dice uno degli ospiti della coppia durante una battuta di caccia, prima di la marchesa spunti da un cespuglio coperta a malapena da un’abitino di rete), si trasforma in una esplorazione di come i rapporti di forza e di potere possano entrare a corrodere e a distruggere le traiettorie del desiderio come quelle dell’amore, trasformandolo in un’ossessione irrazionale che lascia il campo libero alle pulsioni più becere del maschile.

Anche di quello che si piccava di impeccabili buone maniere, di un senso della morale tutt’altro che puritano, di un liberalismo sentimental-erotico che è solo di facciata. E in tutto questo, De Sica riesce a raccontare il suo marchese non come “un mostro”, ma - senza che questo gli fornisca alibi alcuno - come un uomo che smantellato dal suo dolore si aggrappi, per il nostro disgusto, all’unica forma espressiva che conosce, quella della violenza.

Se Jasmine Trinca si mostra con coraggio ed è ben attenta a non esagerare nei toni drammatici, Filippo Timi è una maschera inquietante per tutto il film, da quando racconta nella sua fissità un sadismo altezzoso e sprezzante a quando viene impercettibilmente deformata dall’ossessione e dall’impotenza.

Corpi e volti dei protagonisti sono trattati da De Sica con la stessa foga visiva che applica ai luoghi, alle armi, agli animali vivi e impagliati, alla ricostruzione attenta e precisa di un decennio - gli anni Sessanta - nel quale la società (anche quella “alta” di questo film) stava subendo spinte trasformative quasi ingovernabili.

Splendidamente fotografato da Gogò Bianchi, Gli occhi del cuore è un melodramma tragico, perverso e visionario, il film coraggioso di un regista che non ha timore di sfidare né le convenzioni né i (finti) pudori del nostro cinema e che ha voglia di esplodere il racconto in lampi barocchi, parole essenziali, vibrazioni sensuali.