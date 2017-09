Gatta Cenerentola Recensione

L’animazione italiana cerca di rinascere, dopo alcuni sprazzi promettenti ormai lontani almeno una decina d’anni, con la conferma degli autori de L’arte della felicità che, a distanza di quattro anni, tornano a raccontare Napoli, ma da un punto di vista diverso. Dopo la terra e il fuoco del Vesuvio, con tante storie che ruotano intorno alle corse di un tassista, sospendono Mia (Gatta Cenerentola) nell’acqua del mare che la bagna e la rende così bella e furtiva. Una storia raccontata tutta su una nave, con l’agilità di chi potrebbe salpare da un momento all’altro, ma anche la sempre rinnovata fiducia nell’ancora che la tiene stretta al suo golfo. La mobilità del taxi lascia spazio alla staticità della nave ferma nello spazio, ma soprattutto in un tempo lungo oltre 15 anni, quello in cui Cenerentola è cresciuta nelle viscere della Megaride, e come questo piccolo isolotto del porto di Napoli, in cui sorge Castel dell’Ovo, tiene sempre sotto controllo la città e il suo vulcano, ma senza avvicinarsi di un passo. Sulla nave ci si viene apposta, non è luogo di passaggio, ed è il sogno del padre di Cenerentola, armatore e scienziato, di far rinascere la sua città partendo dal porto, ridando vita ai suoi fondali, quasi sfidando il Vesuvio a reagire a colpi di lava infuocata.

Il padre però muore e la lascia in balia di una matrigna perfida e di sei sorelle che fanno onore al suo essere una vera Cenerentola. Il padre ha portato nella tomba i suoi sogni di ridare lustro alla città e i segreti per provarci; ormai la criminalità la fa da padrona, anche grazie all’alleanza fra il boss Salvatore Lo Giusto, detto ‘o Re, e la matrigna, che hanno fatto fruttare l’eredità della piccola per diventare padroni del traffico di droga e rendere il porto zona franca del riciclaggio internazionale.

Gatta Cenerentola è l’inno di speranza e nostalgia per una città (e una nave) nobile che sognava futuro mentre oggi sogna solo il suo passato. Il tempo finisce quasi per sovrapporsi, con il primo e l’oggi che si combattono sotto forma di fantasmi e piccoli mafiosi, in un film che usa la chiave della fantasia, della stilizzazione animata per raccontare Napoli, lasciando per una volta da parte - per fortuna - quell’iper realismo gomorriano che sta saturando la narrazione di quell’immaginario di note stonate ai limiti della auto parodia.

Tutta la nutrita brigata di autori, Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, dimostrano invece l’infinita risorsa di creatività a cui attingere, omaggiando lo steampunk di alcuni gioielli di Miyazaki e attingendo alla straordinaria tradizione della canzone napoletana, creando un musical magico e doloroso, vivace e capace di rispondere ai rimpianti con sempre nuove risorse. La fiaba è la risposta, ispirandosi a Giambattista Basile, piena di metafore e sincero amore civico per la città e per la capacità di vivere pienamente - e cambiarla - tutti insieme. Buoni e cattivi, doppiatori e cantanti, contribuiscono tutti a nobilitare il sonoro di questo film: Massimiliano Gallo, Alessandro Gassman, Maria Pia Calzone, Daniele Sepe, Enzo Gragnaniello, Renato Carpentieri.