Foxtrot Recensione

L'idea non era sbagliata.

L'idea di raccontare attraverso la chiave del surreale e dell'assurdo - tanto presente nella cultura ebraica - il pesante, onnipresente e immanente spettro della Morte che incombe su Israele e su tutte le questioni storiche e politiche collegate.

Questo prova a fare Samuel Maoz in Foxtrot, sbagliando però quasi del tutto i modi, i tempi, i toni. Perfino, forse, le ambizioni.

Tre atti, tre segmenti: il primo comincia quando alla porta della famiglia Feldman (lui affermato e borioso architetto, lei moglie filosofa) suonano inviati dell'esercito che gli annunciano la morte del figlio Jonathan, impegnato nel servizio militare presso un remoto posto di blocco; nel secondo andiamo a vedere la vita quotidiana di Jonathan e dei suoi commilitoni; nel terzo si ritorna a casa Feldman, per studiare il rapporto tra questi due genitori segnati dalla perdita.

E però sia nel primo che nel secondo segmento ci sono sorprese e twist che cambiano di segno all'improvviso di ragionamenti del film, e che ovviamente non si devono raccontare per non incorrere nel peccato mortale dello spoiler.

Quello che però si può e si deve dire è che il ragionamento su questa Morte che circonda Israele e la sua storia (l'Olocausto, le tante guerre, gli attentati palestinesi e i palestinesi innocenti uccisi da Israele) sembra quasi poco più di un pretesto per permettere a Maoz di darsi un tono intellettuale, e di sfogare certi barocchismi visivi che magari in sé son pure belli, e notevoli, ma che stridono un po' col contesto nel quale vengono utilizzati.

Commedia nera che cerca nel paradosso e nel sorriso amaro l'antidoto al dramma storico e personale che racconta, Foxtrot è però un film arido e un po' sadico, a tratti perfino vagamente offensivo quando si avvicina troppo e male, con le sue estetizzazioni fuori controllo, al dolore di chi ha perso un figlio e al portato metaforico della situazione, imposto dallo stesso regista.

Il segmento più riuscito, allora, è senza dubbio il secondo, paradossalmente proprio quello più surreale e ricercato, con scelte formali a metà tra Sorrentino e Jeunet: ma è perché il tutto ben si adatta alla situazione assurda del giovane Jonathan e degli altri soldatini piazzati nel mezzo del niente, a fermare rari e improbabili terroristi potenziali, mentre la radio suona pezzi anni Cinquanta, cammelli transitano avanti e indietro (Sorrentino, appunto), il loro container lentamente s'inclina e sprofonda nel fango e il fantasma dell'eros e dell'amore è l'unica cosa che può allontanare lo spettro della Morte. Forse.

Il resto no, non va bene. Il suo film racconta "La danza di un uomo con il destino", sostiene Maoz. Che però torna lui stesso sempre al punto di partenza, come nel foxtrot e nel metaforone ben spiegato del finale. Che non porta il suo film da nessuna parte, per nessuno: e se lui balla, allora, balla tragicamente da solo.