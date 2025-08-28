Father: la recensione del dramma di un padre diretto da Tereza Nvotová presentato a Venezia

Un errore tragico che sconvolge la vita di un Padre e della compagna in una coppia borghese che sembra avere tutto nella provincia slovacca di oggi. Presentato nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia è diretto da Tereza Nvotová. La recensione di Mauro Donzelli.

Una mattinata come tante altre, con un gran caldo nel pieno dell’estate in una città di provincia in Slovacchia. Una casa moderna, che denota il tenore di vita di una coppia a cui non sembra mancare niente, almeno a livello di beni materiali. Un uomo finisce una corsa che intuiamo abituale, torna e saluta la moglie e la figlia piccola. Il film di Tereza Nvotová, vincitrice nel 2022 del Pardo d’oro a Locarno per l’horror femminista Nightsiren, si apre con una serie di gesti ripetuti automaticamente, sempre uguali giorno dopo giorno, in cui sembra che il nostro cervello sia inerte, mentre lasciamo andare una ritualità ormai meccanizzata. A suo modo, quindi, e lo vedremo dopo, ci mette subito di fronte alla deriva che sta per colpire questa famiglia idilliaca. Nel frattempo, la carriera di entrambi sembra in salute, così come l’affiatamento di coppia.

In un attimo tutto cambia e la vita sua e della sua famiglia è sconvolta, quando il padre del titolo sembra svegliarsi dal torpore della routine casa, asilo per lasciare la figlia e ufficio. Una telefonata della moglie nel pomeriggio manda tutto in frantumi, perché la figlia in asilo non l’ha lasciata, si trova ancora nella sua macchina parcheggiata da ore in pieno sole. Una tragedia che le cronache ci riportano con una certa costanza e in ogni latitudine, quella che viene ora definita dagli specialisti Sindrome del bambino dimenticato. A questo punto la messa in scena, fino a quel momento orientata su una fluidità quasi robotica, prende la deriva della psiche di un uomo e di una donna sconvolti. Father si insinua in una dinamica così terribile da rischiare l’effetto cronaca vera, da una parte, e dall’altra la banalizzazione di un evento di una portata tale da essere quasi incomprensibile, per il dolore generato.

Come superare un lutto del genere, ma soprattutto, come affrontare il senso di colpa, dal punto di vista del padre, e l’odio per aver “ucciso la figlia”, da parte della madre? Quanto c’è veramente di medico per attenuare in qualche modo questa esplosione di dolore, o quantomeno rendere il tragico evento figlio della casualità della vita? Sono interrogativi da brivido, e Nvotová cerca di barcamenarsi con il rispetto di chi affronta una storia vera, ispirata a una persona a lei vicina, un amico del cosceneggiatore, Dušan Budzak. Ma rimane una sfida forse azzardata, e non aiutano alcune scene francamente ai limiti del grottesco, in tribunale, durante il processo a cui è sottoposto il protagonista, con l’accusa che gli rivolge accuse con una brutalità fuori luogo.

Sembrano prevedibili molti dei passi successivi, dall’istinto suicida alla crisi di coppia con allontanamento, a una riconciliazione possibile quanto sbrigativa, per quanto avviene senza mostrare un credibile percorso di avvicinamento e rinnovata consapevolezza. Father prosegue in un limbo che dialoga, diventando il suo opposto, con la quotidianità solare della prima parte. Un rifugio notturno e cupo in cui alimentare il dolore.

Rimane il coraggio nell’affrontare un fenomeno spesso ignorato, se non nella sua dimensione sensazionalistica da prima pagina, così come le interpretazioni, su tutte quella di un ottimo protagonista, Milan Ondrík.