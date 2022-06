Arriva al cinema il 10 giugno, prima del ritorno in sala di cinque dei suoi film migliori, il documentario Fassbinder, il primo dedicato al grande regista tedesco scomparso 40 anni fa. La recensione di Daniela Catelli.

Chi (per motivi anagrafici) ha potuto vedere sul grande schermo, negli anni Ottanta del secolo scorso, i film del cosiddetto “Nuovo Cinema Tedesco”, ricorda ancora l'emozione e in alcuni casi lo shock nel vedere i primi lavori di registi come Werner Herzog, Wim Wenders, Volker Schloendorff, Alexander Kluge e degli altri esponenti di una new wave intensa, che lanciava una sfida, coraggiosa e politicamente schierata, alle convenzioni artistiche e sociali borghesi e comunemente accettate. Tra tutti quegli autori di talento, però, spiccava per forza e voglia di affermare senza filtri una diversità ancora capace di “épater les bourgeois”, Rainer Werner Fassbinder, attore, regista e drammaturgo, vero e proprio "enfant prodige et maudit" di quell'indimenticabile periodo della storia del cinema. A 40 anni dalla sua prematura scomparsa, 37enne, il 10 giugno del 1982 (la sua morte non ci stupì del tutto, ma l'onda d'urto che ci colpì fu simile a quella sollevata nei casi di John Lennon e John Belushi, in quel maledetto trienno rubatalenti), arriva al cinema e su alcune piattaforme streaming il primo lungometraggio documentario a lui dedicato, che si intitola semplicemente Fassbinder.

Realizzato nel 2015, il progetto nasce dalla passione della regista Annekatrin Hendel, nata e cresciuta in quella che era allora la Germania dell'Est, per un'opera mastodontica che ha raccontato la storia politica e sociale di un paese, mentre al tempo stesso analizzava spietatamente il suo autore. La cosa più interessante di questo lodevole film propedeutico alla visione di un cinema da riscoprire (e ai cinque splendidi film che usciranno di nuovo in sala per l'anniversario della scomparsa del loro autore) è la testimonianza sincera, contraddittoria e in molti casi dolorosa della sua cerchia di stretti collaboratori: attrici, attori, colleghi, ex amanti, spesso con lui fin dall'inizio, che a Fassbinder devono le fasi più felici ed esaltanti della loro carriera ma anche il dolore di una personalità bulimica, perfezionista, ossessiva e talvolta crudele. Al giorno d'oggi, quando con l'artista accusato di debolezze umane si butta via anche la sua arte, sembra quasi impossibile che sia esistito un tempo in cui il comportamento privato non influenzava il giudizio sull'opera che ne esprimeva l'anima. E soprattutto che si potesse osare tanto, al cinema, trovando comunque un ampio riscontro di pubblico e critica.

In così pochi anni di vita, Rainer Werner Fassbinder ha consumato e abbandonato amori, maschili e femminili (e un paio di terribili conseguenze del suo disamore le apprendiamo dal film), ma ha soprattutto creato, con un'ansia che sembrava presada del poco tempo che avrebbe avuto per esprimere il suo talento, 44 lavori, tra film e serie tv: sceneggiatore, attore, commediografo e regista, Fassbinder appare in molti di questi, per alcuni dei quali non è esagerato, per una volta, usare il termine capolavoro. Memorabili fin dal titolo somigliante a un aforisma - quale altro autore può vantarne di così iconici come La paura mangia l'anima, Un anno con 13 lune, L'amore è più freddo della morte, Il diritto del più forte e Attenzione alla puttana santa, per citarne solo alcuni? - i suoi film sono spietati e crudi, ci affascinano a volte in virtù della loro stessa imperfezione, nonostante l'ossessione dell'autore per un cinema perfetto.

A parer nostro la perfezione Fassbinder l'ha raggiunta anche in tv, quando, col corpo già sformato dall'alcol e dall'abuso di stupefacenti, ha realizzato una vera e propria impresa portando sul piccolo schermo, in 14 splendide puntate (trasmesse in Italia dalla Rai), il capolavoro di Alfred Doblin sulla Germania di Weimar, in caduta vertiginosa verso il nazismo, Berlin Alexanderplatz. Nella sua vita e con la sua opera, Rainer Werner Fassbinder ha spalancato i sepolcri della nuova repubblica borghese, riesumato cadaveri rimossi, sbattuto in faccia ai politici la loro ipocrisia e i loro inaccattabili compromessi. Tutto questo dal film di Annekatrin Hendel risalta benissimo, e fa venire voglia di rivedere l'opera di questo anomalo gigante della settima arte. Tra le rivelatrici interviste d'epoca all'autore (compreso un doloroso frammento dell'ultima, rilasciata il giorno prima della morte), brani inediti delle sue performance teatrali e i fischi della sua prima volta a Cannes con l'opera prima L'amore è più freddo della morte, ripercorriamo la sua vicenda fino all'epilogo. Nelle parole delle sue muse, da Hanna Schygulla a Margit Carstensen, che accetta di parlarne per la prima volta, da Irm Hermann, scomparsa nel 2020, all'ultima compagna Julianne Lorenz, rivive nel bene e nel male la voce di un artista che oggi sembra davvero irripetibile.