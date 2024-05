Un piccolo bignami semplice e divulgativo che riassume la storia dell'immagine in movimento, richiamando l'attenzione sull'importanza di un'alfabetizzazione e di una capacità critica che diamo troppo spesso per scontata. Produce Ruben Östlund. La recensione di Fantastic Machine di Federico Gironi.

Ora state leggendo queste righe ma, specie se le state leggendo sul vostro smartphone, è assai probabile che fino a poco fa abbiate passato lunghi minuti scrollando i reel di Instagram o i video di TikTok, o che magari, finito di leggere qui, andrete a vedere qualcosa su YouTube.

Che sia davvero così o meno, il fatto è che nessuno può negare che oggi, si tratti di cinema, televisione, computer o telefonini, dalle immagini in movimento siamo circondati, assediati, travolti. Grazie (si fa per dire) agli obiettivi fotografici nei nostri telefoni, che hanno portato a circa 45 miliardi il numero degli obiettivi complessivi sul pianeta, tutti noi produciamo quantità esorbitanti di materiale video (si parla di 50 ore di nuove immagini in movimento ogni minuto), e se pure non lo produciamo, ne fruiamo con dissennata frequenza.

Diventa sempre più importante, quindi, che di fronte all’immagine in movimento ci sia da parte di chi fruisce e di chi crea una consapevolezza, un’alfabetizzazione, una capacità di elaborare in maniera critica la grammatica e il contenuto che, invece, pare paradossalmente sempre più assente.

Non si tratta di essere apocalittici, ma realisti. A maggior ragione in un epoca nel quale questo diluvio di immagini contiene anche al suo interno una fetta manipolata in maniera proditoria o propagandistica. È questo, quel che gli svedesi Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck, con la produzione di uno che da tempo parla di queste questioni come Ruben Östlund, cercano di fare con Fantastic Machine: non essere esaustivi o accademici, non di indottrinare su un argomento, o esaurirlo, ma semplicemente di contribuire a richiamare l’attenzione su una questione tanto fondamentale tanto tendente a passare sottogamba nel dibattito pubblico.

La questione è complessa, ma in Fantastic Machine è messa giù in maniera volutamente semplice. Un macchinario che è nato con la capacità di catturare in maniera oggettiva e inconfutabile il reale, è rapidamente diventato (anche) il macchinario per manipolare la realtà e giocare con l’immaginazione, grazie al genio di Georges Méliès. Il titolo stesso del film sottolinea questo aspetto; viene da una frase di Edoardo VII, che commentò così il filmato della sua incoronazione commissionato proprio a Méliès, che ne replicò parti intere in studio: “Che fantastica macchina è questa che può mostrare anche ciò che non è avvenuto”.

Sono passati oltre cent’anni, a Méliès oggi si sono sostituiti i tiktoker o gli youtuber, ma la questione è sempre la stessa: le immagini possono raccontare la realtà o possono mentire. Possono mentire anche raccontando la realtà, come dimostrano, in uno dei momenti più altri di questo documentario, le parole di Leni Riefenstahl, la straordinaria regista che mise le sue capacità cinematografiche al servizio della propaganda nazista.

Nel suo passare in meno di un’ora e mezza dal pre-cinema di Eadweard Muybridge ai live streamer che, su Twitch o YouTube, trasmettono la loro vita in diretta, Fantastic Machine è chiaramente sommario, semplicistico, magari perfino vagamente moralista. Non offre soluzioni o illustra vie d’uscita.

Ciò nonostante, il lavoro fatto sulle immagini, sugli archivi, è ben eseguito, e il discorso portato avanti è chiaro, magari fin troppo. Ma quel che vale, e che conta, è che non c’è una condanna allo stato delle cose, quanto una descrizione fattuale che invita a una presa di coscienza e di consapevolezza.

Se è vero, come è vero, che oggi la comprensione del testo (scritto) è sempre più un problema, ci illudiamo che la proliferazione delle immagini sia automaticamente traducibile in una sempre più profonda alfabetizzazione: non è così. Spesso è vero il contrario. E allora, si tratti di cinema o di TikTok, comprendere davvero quel che vediamo, i meccanismi, le grammatiche e i contenuti, per avere coscienza di manipolazioni, propagande o semplicemente scarsi livelli qualitativi, è oggi una necessità fondamentale e irrinunciabile.