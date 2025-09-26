Familiar Touch: la recensione del dramma di un'anziana alle prese con l'Alzheimer

Un'ottantenne e il suo mondo in una clinica specializzata per malati di Alzheimer in un film che affronta con toni lievi e malinconici la perdita della memoria. La recensione di Mauro Donzelli di Familiar Touch di Sarah Friedland, pluripremiato nella sezione orizzonti del Festival di Venezia.

Un’anziana si muove con familiarità nella sua casa luminosa, con ampie finestre da cui si vede un bel giardino. All’interno della sua quotidianità ordinata, in cui tutto sembra essere perfettamente al proprio posto, notiamo presto un piccolo gesto incongruente, anche se mandato a memoria e probabilmente ripetuto da molti giorni. È il primo indizio che il puzzle dell’ordinaria vita di Ruth Goldman presenta qualche pezzo che non si incastra più. È la memoria, e la sua perdita, per demenza e un Alzheimer che avanza, al centro di quest’opera prima di Sarah Friedland, pluripremiata a Venezia, nella sezione Orizzonti, capace di farsi notare per una sensibilità di racconto e per una straordinaria interpretazione di Kathleen Chalfant.

Il cinema si presta a scomporre e ricomporre il puzzle dei ricordi, a partire da quando Ruth viene accompagnata dal figlio, che non riconosce, nella clinica Bella Vista, anche se pensa sia una gita in hotel per un appuntamento. Lì sarà accompagnata nel suo percorso nella malattia, circondata da “persone noiose che non conosco neanche”, soprattutto colpevoli di festeggiare con torte “da supermercato”. Peccato capitale per una appassionata cuoca, che attraverso la cucina e gli ingredienti per organizzare qualche ricetta, si lega disperatamente alla vita, e al passato remoto di quando insieme alla nonna imparava a cucinare nella loro casa di famiglia di Brooklyn.

Come da manuale i ricordi lontani ad essere i più vividi, mentre il passato prossimo fugge via, fino a riecheggiare con qualche parola in yiddish la "vera" casa in cui vorrebbe tornare, mentre viene recuperata dal personale della clinica durante una fuga notturna. Una casa sospesa in Europa e nelle nebbie della storia della sua famiglia di ebrei ashkenaziti, di origine est europea, come le sue ricette preferite. Familiar Touch evita pietismi e pesantezze, si affida a una costruzione sensoriale lieve e colorata dell’allontanamento di Ruth dall’oggi, si affida all’ironia e al paradosso, mantenendo per una volta il punto di vista del malato, al massimo del personale sanitario, lasciando sullo sfondo i familiari, rappresentati esclusivamente (a parte una fugace apparizione della nipote) dal figlio, presente senza essere invasivo, delicato e commovente nell’amore che traspare dal suo sguardo.

Il corpo di Ruth è al centro della storia, lungi dall’essere un orpello da nascondere. È il centro ricettivo delle sue pulsioni sessuali, degli stimoli di piacere, rappresentati anche solo da un lungo bagno in piscina o da un abbraccio. Perché in Familiar Touch ci sono alcuni, non che siano troppi, degli abbracci più pieni, teneri e toccanti, seppur pieni di pudore e discrezione, che abbiamo visto recentemente al cinema. È un contatto liberatorio, una trasmissione sincera di affetto da parte di una Ruth che impara a ricostruire la sua vita quotidiana, e con essa le persone che meritano i suoi slanci e il suo tempo. Senza parole inutili, con un’attenzione scrupolosa ai gesti quotidiani, ci conduce in un viaggio in cui i desideri della protagonista sono ancora forti, ma cambiano e si adattano alla sua nuova situazione, mentre la dolce Vanessa diventa la “mia cara amica”, e il figlio recupera dalla casa della madre alcuni oggetti capaci di riempire il vuoto della sua quotidianità.