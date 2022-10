La qualità del film Fall è quella di non "cadere" nelle trappole del genere al quale appartiene e di offrire con intelligenza ciò che promette.

Molte volte abbiamo visto come un interessante presupposto alla base della storia di un film, venisse tradito da uno sviluppo e da una conclusione non altrettanto degne. Quando un autore si lancia verso un'intuizione con molta creatività, sa bene fin da subito che deve percorrere una strada tortuosa per dare corpo e sostanza. L'idea di partenza del film Fall è assurda ma non troppo, rispetto a quanto abbiamo già visto nel sotto genere del thriller denominato survival movie, ovvero film di sopravvivenza. Abbiamo visto spesso al cinema personaggi intrappolati o isolati, senza risorse e allo stremo delle forze, nella giungla, nei ghiacci, in mare aperto o su un'isola deserta. A volte con elementi addizionali come un nemico da affrontare, umano, animale o alieno che fosse, quando non la natura stessa. Più il filmmaker pone dei vincoli narrativi, più il gioco si fa difficile, ma più alta sarà la ricompensa in cosa di esito positivo. Fall riesce in tutto questo, mantiene la promessa della premessa: suspense, divertimento e vertigini sono davvero garantite.

Il film co-sceneggiato e diretto da Scott Mann inizia con un prologo per presentare i personaggi delle due arrampicatrici Becky e Hunter nel preciso contesto di un trauma che hanno vissuto. Questo antefatto serve come base d'appoggio per lo stato d'animo delle ragazze e dare una dinamicità alla diverso percorso che ognuna di loro sta facendo dopo quell'evento. All'undicesimo minuto del film, Becky e Hunter sono insieme in automobile, in viaggio verso questa grottescamente alto traliccio che vogliono scalare (fittizio quello del film, ma ispirato a una torre radio esistente alta proprio più di 600 metri).

La storia procede dunque spedita verso ciò che il pubblico si aspetta e che non vede l'ora di etichettare come "non credibile", "insensato", "deludente", "stupido". E qui che in generale Fall rivela la sua migliore qualità e dimostra di essere abbastanza intelligente da evitare di essere sciocco. Sembra un complimento a metà, ma non lo è, perché il primo obiettivo che si pone un survival movie è quello di non precipitare nel canyon della stupidità. Se un film setta il proprio spazio di manovra, rispetta le sue stesse regole e muove situazioni e personaggi con un verosimiglianza d'azione entro quei confini, un risultato soddisfacente a casa lo porta.

Il regista è consapevole delle aspettative degli spettatori e si diverte con loro seminando presagi di sventura prima dell'arrivo alla torre delle ragazze, perché se loro sono ignare del proprio destino, noi ne siamo al corrente. Al trentesimo minuto le ragazze scalano il traliccio. Tutte le invenzioni della trama per poter trascinare quella situazione di stallo sulla piattaforma in cima, riescono a reggere perché usate (e non abusate) per il tempo strettamente necessario. Dal panico iniziale, alla rivelazione sull'amico comune, dall'incubo avvoltoi, al cellulare nella scarpa, fino al drone e alla buona trovata delle allucinazioni. Più grande sarà lo schermo sul quale vedere il film, più copioso sarà il sudore che si scoprirete di avere sui palmi delle mani.