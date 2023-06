L’attrice Charlotte Le Bon esordisce alla regia con una storia d’amore e adolescenza girata e raccontata come un horror gotico. La recensione di Falcon Lake di Federico Gironi.

C’è una casa nei boschi del Quebec, vicino a un bellissimo lago. Ci sono due adolescenti: Bastien e Chloé, quattordici anni (quasi) lui, sedici lei. E c’è un fantasma. Quello del ragazzo annegato nel lago anni prima, secondo Chloé, che parla solo di quello o quasi, e che si finge morta ogni tre per due. Il fantasma di un amore, se chiedete a me: il fantasma dell’amore che nasce spaventoso e perturbante tra questi due ragazzi, il fantasma di quello che potrebbe diventare, o di quello che non diventerà mai.

Che strano film che è, Falcon Lake. Strano, misterioso, e bello.

Strano, perché per raccontare una storia di formazione e di sentimenti, Charlotte Le Bon rifiuta ogni romanticismo tradizionale pur passando per tutte le tappe obbligate. Niente risvolti dolenti o melensi, ma atmosfere sospese ed eteree che guardano non solo all’astrazione del sentimentalismo di un Rohmer senza parole, ma dritte in faccia allo sconquasso dell’orrore. Paura e desiderio. Eros e Thanatos.

Dalle immagini in 4:3 di Falcon Lake, dalla grana del suo 16mm, i personaggi emergono dall’ombra, nell’ombra ritornano, sempre accompagnati da una presenza inquietante che sentono loro, e che sentiamo anche noi.

Tanto presente, la presenza, da assumere peso psicologico e da far presagire anche un corpo fisico che poi, però, non arriva mai. O che se arriva, è il corpo della persona e della situazione che rompe una tensione, che incrina una magia, che ferma un gesto, che fa tirare un sospiro che sta a metà tra sollievo e desolazione.





L’amore è un fantasma, il desiderio qualcosa di più.

Il sesso fa il suo ingresso in scena, finalmente, affascinante e spaventoso come la lama lucente del coltello di un assassino. Più che un coltellaccio, è ancora poco più di un temperino, in realtà, ma eppur taglia. Sanguina ancora, diceva qualcuno.

L’adolescenza e il suo tumulto sentimentale e ormonale qui non è romanticismo franco-tedesco, ma gotico anglosassone. Una questione di ombre, di veli, di figure in lontananza che spaventano tanto quanto il brivido della vicinanza e del contatto.

L’equilibrio è delicato, ma stabile. Charlotte Le Bon sa quel che vuole e come ottenerlo, non sbava mai, non perde mai di vista l’obiettivo. Sara Montpetit e Joseph Engel fanno tutto quello che devono fare, e lo fanno bene, senza una parola o un gesto di troppo.

E noi siamo lì, a guardarli, nella struggente e tesa consapevolezza che quel che cercano, a modo loro, di afferrare e fermare, sarà destinato a sfuggire loro, evanescente come il tempo che passa, un’estate che finisce, un ricordo sfocato, un amore destinato a diventare il fantasma di sé stesso.