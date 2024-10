Fabrizio Bentivoglio, diretto da Michele Placido, interpreta in Eterno Visionario un Luigi Pirandello che ripercorre la sua vita e la sua arte, lì dove il confine è sfumato. La nostra recensione del film presentato alla Festa del Cinema di Roma.

In viaggio per ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1934, Luigi Pirandello (Fabrizio Bentivoglio) ripercorre mentalmente la sua vita: il rapporto sofferto con la disturbata moglie Antonietta (Valeria Bruni Tedeschi) dolorosamente internata, la ricerca ossessiva di un'arte che abbatta il confine con la vita, l'amore non consumato con l'attrice Marta Abba (Federica Luna Vincenti), la difficoltà a essere un padre per i suoi due figli e sua figlia. Un percorso artistico, ma anche un percorso di sfuggente espiazione.

Eterno visionario, che Michele Placido ha basato sul libro "Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello" di Matteo Collura (Longanesi), richiede di appiedare nel suo registro carico, sopra le righe, costruito su una retorica corposa e - almeno sulle prime - distanziante per chi lo osservi e lo ascolti con uno sguardo contemporaneo. Pensiamo tuttavia che sia necessario fare attenzione a un'aspetto di quest'enfatica "teatralità", quando non solo si discute di teatro, ma di teatro e letteratura in un'epoca che dava all'arte retorica un valore di innalzamento, un potere di veicolare i moti dell'animo, di farsi bussola verso la verità.

Il lavoro di Placido e del suo cast, a novant'anni dal Nobel raccolto da Pirandello dopo "Il fu Mattia Pascal", ne celebra la figura più sul piano biografico e storico, che su quello linguistico, come invece scelse di fare qualche anno fa Roberto Andò con La stranezza, dove la stessa struttura narrativa incarnava il metalinguismo dello scrittore siciliano. Placido sceglie piuttosto di dare al pubblico l'uomo prima del suo lavoro, o meglio di intrecciare l'uomo e il suo lavoro sul piano più emotivo, disperato e meno cerebrale: di scelta si tratta, perché anche Eterno visionario, quando si concede le sue parentesi metanarrative, dimostra di amare la poetica dell'autore. In particolare colpisce una riuscita epifania della vecchiaia, quando Luigi rinuncia a baciare Marta Abba, guardandosi a uno specchio, ma guardando di fatto in macchina, osservando noi, spettatori e spettatrici.

Al di là di queste parentesi brevi, Eterno visionario racconta Pirandello più che incarnarlo, ma lo fa piuttosto bene, tanto da fornire coordinate interessanti per avviarsi nella sua scoperta o riscoperta: la centrata interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi nei panni della disturbata Antonietta è una chiave molto utile per illuminare una parte del non detto che il Pirandello uomo celava a se stesso, riversandolo però nelle sue opere. Luigi non soffre solo per Antonietta, ma sembra anche averne paura, quasi fosse consapevole che il male di vivere di sua moglie, internata perché diventata ingestibile, sia solo una valvola di sfogo sbagliata a un dolore esistenziale che lui conosce sin troppo bene. Nel suo caso ha preso la via dell'arte, ma con una sofferenza non inferiore: "Si scrive per vendicarsi di essere nati", dirà lo scrittore, tentando di non essere nemmeno pianto al suo funerale.

È una ricerca artistica ed esistenziale, di cui Eterno visionario non nega una deriva egocentrica, come diventa chiaro nel rapporto conflittuale e triste di Pirandello con i figli, dimenticati da un padre che cercava una famiglia in chi condivideva il suo viaggio artistico, non tra le mura domestiche. In questo contesto le parole, la loro declamazione, sono sfogo ed esplosione, un tentativo di raggiungere ciò che non è mai a portata, condannati dalla propria identità, in una ribellione che i "personaggi in cerca d'autore" potevano urlare, ma Luigi no. Fabrizio Bentivoglio si fa carico di un'emotività fragile, nascosta da un'eleganza culturale difesa non per snobismo, ma per effettiva necessità: per dare un senso alla vita che spesso dimostra di non averne. Il resto del cast, i costumi di Andrea Cavalletto e le scenografie di Tonino Zera ci trasportano in un'epoca dove c'era meno libertà di essere se stessi al di là delle convenzioni sociali. Ma dove forse - proprio per questo - ogni conquista in tale senso aveva un peso più grande.