Diretto da Mario Canale, Era Roma è un documentario che racconta gli anni di straordinario fermento culturale nella Capitale tra il 1963 e il 1979, tra rimpianto e riscoperta. La recensione di Daniela Catelli.

C'è già tutto nel titolo del documentario di Mario Canale presentato alla Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia, Era Roma: la nostalgia e i fatti di un periodo storico – gli anni dal 1963 al 1979, quando la Capitale d'Italia non era protagonista sui media solo per record negativi come l'immondizia, la corruzione e il traffico, ma perché, in una situazione politica pur esplosiva, vi fiorirono anche spontaneamente movimenti artistici d'avanguardia di grande rilievo. Il film racconta molti degli eroi oggi sconosciuti di un'epoca che alla luce di oggi appare irripetibile e che, sulla spinta del '68 e in parte precedendolo, vide emergere artisti innovativi che affrontarono varie forme espressive, dalla pittura alla letteratura, dal teatro al cinema e alla musica. Un'epoca di happening, quando mossero giovanissimi i primi passi Roberto Benigni, Carmelo Bene e i tantissimi altri presenti nel film. Del resto, ancora negli anni Ottanta e Novanta, sulla lunga scia di quel movimento tanto fecondo, Roma poteva vantare un numero di cinema, teatri e locali invidiabili, inclusi i celebri caffé e ristoranti ritrovo abituale di artisti, attori, registi e letterati, che la mettevano in diretta competizione con Parigi, a cui oggi spetta il primato di capitale europea più ricca in offerte culturali (non a caso Era Roma si conclude con le immagini dei tanti luoghi e soprattutto cinema ormai scomparsi).

Per chi ha vissuto almeno in parte quel momento storico della città, fa un po' tristezza constatare una volta di più “come ci siamo ridotti”, chiedersi dov'è finito quel fermento, quella voglia un po' matta di buttarsi a corpo morto in qualcosa senza averne un immediato ritorno economico, quella città cosmopolita che attirava russi, americani, francesi, dove si discuteva, ci si confrontava e si entrava in conflitto, ma che sapeva parlare e ascoltare e, di conseguenza, crescere. Chi non c'era resterà sicuramente stupito e frastornato nel vedere le immagini e ascoltare le testimonianze dei “reduci” di quel periodo quasi mitologico nella memoria, che ha fatto di Roma la città in cui essere, vivere, produrre, quando Cinecittà era il fulcro della produzione cinematografica ma nascevano nuovi registi ribelli, da Bellocchio a Bertolucci, ed artisti alternativi oggi conosciuti solo dagli storici del cinema come Alberto Grifi, Franco Brocani e molti altri. Registi impegnati politicamente e contro il sistema, i cui film restarono in qualche caso invisibili.

Per quanto abbia l'indubbio merito di affrontare questo storico momento della città cercando di essere omnicomprensivo, Era Roma paga un po' lo scotto di questa ambizione, che lo porta ad accumulare troppe cose e troppi argomenti avvenuti in 16 anni di storia, dalla fondazione del Gruppo '63 al folle Festival dei poeti di Castelporziano (con gli irresistibili ricordi di Carlo Verdone), nel tempo limitato della narrazione documentaria, affastellando date e saltando da un argomento all'altro per l'ansia di metterci tutto, un'impresa impossibile che crea una narrazione a tratti convulsa, che rischia di travolgere e confondere lo spettatore. Sullo schermo scorrono immagini, volti, materiale d'archivio, in un accumulo che a tratti stordisce anche chi ha qualche cognizione in materia. Forse concentrandosi su un periodo più ristretto si sarebbe evitato il rischio indigestione.

Del resto quello che è successo in quegli anni dal punto di vista politico, sociale e artistico meriterebbe un approfondimento seriale. Perché è vero che anche pittori come Mario Schifano facevano un loro cinema preconizzando la videoarte e i sentieri espressivi si incrociavano, ma ogni singolo settore meriterebbe un film a sé, perché sono davvero tantissimi i nomi da citare, tra tutti gli artisti spesso venuti spesso dalla provincia, che forse sono riusciti proprio per questo a sprovincializzare questa enorme metropoli/paese. Era Roma riporta meritoriamente alla luce una storia che va dal boom economico al cosiddetto riflusso, quando tutte le luci iniziarono pian piano a spegnersi, fino al deserto attuale, ed è un film che ricordandoci che siamo stati questo, ci fa sperare che un giorno, chissà, potremo tornare ad esserlo. Perché un mondo senza cultura, come abbiamo già avuto modo di constatare in questi ultimi anni, finisce per impoverire il tessuto sociale e a farne le spese siamo tutti noi.