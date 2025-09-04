Elisa, nella mente di un'assassina: la recensione del film di Leonardo Di Costanzo visto a Venezia

Una donna in carcere per aver ucciso la sorella, anni non ricordando, fino a che l'incontro con un criminologo che studia casi come il suo sembra cambiare le cose. Un dramma cupo porta di nuovo Leonardo Di Costanza ad occuparsi di giustizia e carcere. La recensione da Venezia di Mauro Donzelli.

Quello che ci attende è il percorso contorto, pieno di tornanti che sembrano andare avanti, per poi prendere una traiettora che sembra riportare fino al punto di partenza, o ancora più indietro. È la strada che conduce a una struttura carceraria particolare, a suo modo modello, per una rieducazione che sperimenta nuove tecniche in cerca della proverbiale “rieducazione”, ma soprattutto rappresenta il percorso dopo dieci anni di carcere della trentacinquenne Elisa, come il titolo del film di Leonardo Di Costanzo. È stata condannata per aver ucciso la sorella maggiore, bruciandone poi il cadavere. Negli anni ha per lo più taciuto, non ricordando quei momenti, mentre l'indagine non ha individuato un motivo apparente. Dopo aver raccontato le relazioni fra carcerati e carcerieri in una prigione, in Ariaferma, Leonardo Di Costanzo questo volta mette sotto la lente d’ingrandimento il crimine commesso, che nel caso precedente era lasciato sullo sfondo.

L’ambientazione seducente, in montagna e fra i boschi, gli interni dai colori caldi e legnosi, alimentano il tentativo di aprire la scatola dei ricordi alimentando la quiete, producendo finalmente parole in un contesto di silenzio, interiore ed esteriore, come nel caso di Elisa. Fino a che accetta di incontrare un criminogo che sta svolgendo delle ricerche e dei colloqui con persone che hanno commesso atti efferati come il suo. Un approccio terapeutico, improntato a lunghe sessioni di dialogo, in parallelo a quello punitivo che la tiene in carcere da dieci anni. Roschdy Zem è lo studioso, Barbara Ronchi è Elisa. Il cuore del film è costituito da percorso di avvicinamento e ricerca di un’intimità in partenza improbabile che permetta agli incontri di aiutare ad affrontare una colpa di tale portata. Una sforzo totalmente laico, sostenuto da uno stato che cerca di elevarsi oltre la semplice punizione, per trovare una forma di convivenza con sé stessi, se non una vera e propria redenzione.

È evidente l’intenzione di Di Costanzo di non forzare questo dialogo, di mostrarlo con i suoi tempi e cercando di affidarsi a piccoli particolari per mostrarne i meccanismi e i primi benefici, non negando delle pause o dei piccoli ritorni indietro, come nei tornanti della strada da percorrere ogni giorno. Il rischio è una distanza, che facilita alla riflessione ma porta anche a una certa freddezza nel racconto, anche se i due interpreti sono molto bravi nel cercare di aprire ogni tanto scorci di umanità e comprensione. Il tema della colpa, del crimine violento sospeso negli imperscrutabili meandri della mente umana, inconoscibile fino in fondo e non sempre compiuto per un motivo ritenuto “un movente sufficiente”, è sicuramente di profondo interesse, così come un necessario ruolo dell’arte nell’alimentare il confronto sugli scopi terapeutici, e costituzionali, del carcere.

Nel farlo Di Costanzo si ispira a studi realmente in atto di due criminologi, Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, che si occupano da anni di queste tematiche in maniera rigorosa e scientifica. Il merito di Elisa è di aprire una parentesi lontana dalla violenza della marginalità metropolitana o delle problematiche psichiatriche più evidenti, per avventurarsi fino alla pace dei monti e di una natura benigna. Il passaggio cruciale, quello in cui si apre la narrazione al passato, è il ritorno giorni del crimine, per dare una valvola di sfogo anche alla tensione di uno spettatore spiazzato dalla figura di Elisa. Cerchiamo la sua sofferenza, oltre la freddezza, la manipolazione della realtà attraverso il rifiuto di ricordare e di aprirsi. Sono i momenti più intriganti di un film dai valori importanti come le intenzioni, sospeso fra una curva e l’altra della mente di Elisa, impossibilitato a dare risposte a domande che è bene tenere sempre presenti, a vuoti di sceneggiatura nella vita, le cui azioni non sono sempre chiare o spiegabili.