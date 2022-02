Un film biografico su Gustave Eiffel e sull'ossessione per una donna e per la torre che ha cambiato la sua vita e il paesaggio di Parigi. La recensione del biopic diretto da Martin Bourboulon.

Modernità. Un mantra ripetuto all’infinito. Una stella polare per Eiffel, il racconto di come l’ingegner Gustave portò avanti due ossessioni: quella pubblica per la celebre Torre e quella privata per una donna che lo lasciò anni prima, in gioventù, quasi sull’altare.

Si viaggia fra il 1860 e il 1889, fatidico anno per l’inaugurazione di un monumento nato come progetto vincitore di un bando per l’Esposizione universale, abbellimento della nuova Parigi razionale dagli ampi viali e gli spazi aperti al futuro. “Una torre in centro, per tutte le classi sociali. Questo è moderno” in una Parigi progettata pochi anni prima da Monsieur Haussmann. L’ambizione del mago del ferro, che a inizio film riceve la cittadinanza americana onoraria per il suo contributo alla costruzione della parte interna della Statua della libertà, lo porta a confrontarsi con i vecchi solfoni incapace di credere alla possibilità di arrivare fino a 300 metri d’altezza, appena a pochi metri dalle rive limacciose della Senna. Una provocazione per molti, un orrore per tanti abitanti di una città provata dalle umiliazioni ancora vive della guerra franco prussiana, per non parlare del papa e dei cattolici, che vedevano nella torre non un avvicinamento a Dio, come suggeriva con ironia Eiffel, ma come un’umiliazione per la cattedrale di Notre-Dame.

Chissà cosa avrebbe pensato il modernista Eiffel dell’abuso di un altro prodigio dell’innovazione di oggi come la computer grafica, qui utilizzata in dosi massicce ed efficaci a fasi alterne, distraendo talvolta dalla bellezza, dalla carnalità metallica della torre con un effetto ocra fumoso. Come se i bei lineamenti di un viso fossero banalizzati da un malaccorto chirurgo plastico.

Paradossalmente il simbolo stesso di Parigi, la più fotografata di giorno e di notte risulta poco fotogenica (non per colpa sua, sia chiaro) nel film di Martin Bourboulon. Con tutto il rispetto, non proprio un problema da poco visto che è (o dovrebbe essere) proprio lei, dai suoi primi vagiti alla sua testarda crescita in altezza, la protagonista assoluta del film. Rappresenta il prestigio, “l’anima e il ruolo nel mondo di Parigi”, come viene detto, “per una nazione che solleva la sua testa dopo tanto sangue e lacrime”.

Il problema, però, è che l’ossessione meglio raccontata, capace di rendere qualche grado di calore in più, è quella amorosa fra Eiffel e Adrienne Bourgès, interpretati da Romais Duris (vagamente svogliato) e la lanciatissima Emma Mackey di Sex Education (decisamente più convincente). Una romance non esattamente così rivoluzionaria, oltre che storicamente accertata, ma di questo di interessa il giusto. La sensazione è che il film rimanga un affresco poderoso se non polveroso, un miscuglio di fatti storici e romanzati decisamente incapace di rendere la modernità, ma soprattutto la leggerezza sfrontata della Torre Eiffel. Un lavoro accurato, privo della genialità, ma anche solo dell’amore irrefrenabile per il rischio del suo papà. La speranza è che venga almeno voglia di andarla a vedere con i propri occhi, questa vecchia signora dal fascino così singolare.