Eenie Meanie, la recensione: Samara Weaving asso del volante con l'accollo di un fidanzato casinista

In streaming su Disney+ questo film a cavallo tra azione, commedia, thriller e dramma infarcito di tarantisimi di terza mano e altri riferimenti. La recensione di Eenie Meanie di Federico Gironi.

Ryan O’Neal, Ryan Gosling, Ansel Elgort, e ora Samara Weaving. Evoluzione - si fa per dire - della specie, lì dove la specie è quella dei getaway driver, gli autisti della mala, assi del volante specializzati nell’arte della fuga e nel seminare le autopattuglie della polizia.

Tracciare questa linea era facile anche sulla carta, ma dopo aver visto Eenie Meanie possiamo anche inserire un altro step (più o meno) evolutivo, ovvero il Kurt Russell di Stuntman Mike. Non perché il personaggio della Weaving - che ha gli occhi più blu-blu-blu-blu di Paul Newman - sia una squilibrata assassina, tutt’altro, ma perché è chiaro e evidente dopo una manciata di minuti che per Shawn Simmons, sceneggiatore e regista di questo film, i riferimenti non solo stati solo i film di Walter Hill, Nicolas Winding Refn e Edgar Wright, ma anche - e a tratti soprattutto - quelli di Quentin Tarantino.

Poi certo, per carità, i tarantinismi di Eenie Meanie sono di terza mano, come quelli di tanto, troppo cinema d’inizio millennio che giocava sulle arie di crimine, droga e sregolatezza, ma l’origine è quella. Lo si capisce soprattutto quando, e non sono pochi i momenti in cui accade, Simmons lascia spazio a lunghi dialoghi che non ti aspetteresti da quello che viene venduto, in maniera un po' ingannevole, come un thriller adrenalinico col piede che tiene l’acceleratore sempre a tavoletta.

A dirla tutta, le scene d’inseguimento in auto sono molto ridotte rispetto a quello che ci si potrebbe immaginare. Ce n’è uno nella parte iniziale del film, quella in cui Simmons si gioca anche la carta della commedia (seppur di genere), anche in questo caso ammiccando in maniera un po’ goffa a Tarantino, e ce n’è un secondo verso la fine, quando la Edie della Weaving e tutto il resto della banda portano a segno il colpo attorno al quale gira - con vaghi riferimenti agli 11 di Ocean versione Soderbergh - mezzo film: rubare dall’interno di un casinò un’auto sportiva nel cui bagagliaio sono contenuti 3 milioni di dollari, ovvero il premio di un torneo di poker che lì si sta disputando.

Il fatto è che Eenie Meanie ha delle ambizioni, soprattutto nel tratteggiare la sua protagonista, il suo passato traumatico, la sua voglia di cambiare vita, il suo rapporto di dipendenza da quel John (il personaggio di Karl Glusman), ex fidanzato o quasi che è stato la sua salvezza in un passato oramai lontano che continua a condizionare e, nel presente, la sua condanna, del tutto immaturo e incapace di fare qualcosa senza mandarla tremendamente in vacca com’è.

Ecco allora che dopo i tarantinismi, i soderberghismi, gli ammiccamenti, il pulp, gli spari, le battute e gli inseguimenti, Simmons (un po’ a sorpresa, va ammesso) cala il suo asso, che va tutto nella direzione più contemporanea e prevedibile: quella dell’autodeterminazione femminile, dell’emancipazione, dello scioglimento dei legami tossici.

Che poi tutto questo basti a dare senso e personalità al film nel suo complesso, è tutto da dimostrare.