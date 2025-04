Drop - Accetta o rifuta, la recensione di un thriller migliore nelle premesse che nello svolgimento

Da Blumhouse arriva al cinema il nuovo thriller firmato da Christopher Landon, su un primo appuntamento che diventa un incubo. Peccato che l'iinteressante dea iniziale abbia un esito poco convincente. La recensione di Drop di Daniela Catelli.

Violet (Meghann Fahy) è una vedova con un passato di vittima di violenza domestica, che come psicologa aiuta proprio le vittime di abusi, che anni dopo la traumatica morte del marito, decide di rimettersi in gioco, accettando un appuntamento con un uomo (Brandon Sklenar) conosciuto su una app, con cui è in contatto da un po’. Lascia il figlio a casa con la sorella e da mamma super apprensiva controlla dal cellulare le webcam nel suo appartamento per essere sicura che vada tutto bene. Ma poco dopo essere arrivata in un lussuoso ristorante panoramico di Chicago, inizia a ricevere sul cellulare una serie di inquietanti messaggi da qualcuno molto vicino a lei.

Blumhouse e A24 si somigliano assai più di quanto i fan del cosiddetto elevated horror della seconda sarebbero mai disposti ad ammettere. Entrambi gli Studios per i fllm che producono cercano storie audaci e originali e spendono molto meno di quanto sia il budget di un film medio americano. Per fare un esempio recente, se Drop è costato 11 milioni di dollari, Death of a Unicorn, con attori anche più noti, ne è costato alla A24 soltanto 15. Da questo punto di vista si può dire che il loro sia un modello virtuoso per il cinema americano e dunque anche nel giudicare i risultati bisogna tenerne conto.

L’ultimo prodotto della società di Jason Blum è appunto questo Drop – Accetta o rifiuta, che è stato ben accolto dalla critica americana. E a dire il vero ha i suoi meriti: soprattutto l’idea di partenza, che è ottima, anche se poi viene banalizzata dallo svolgimento e soprattutto da un finale che azzera anche la sospensione dell’incredulità di cui già questo genere di film richiede un utilizzo più che generoso. La colpa non è del regista Christopher Landon – che ha diretto la serie di Auguri per la tua morte e l’ottimo Freaky – ma degli sceneggiatori, Jillian Jacobs e Chris Roach, che sono gli stessi di altri prodotti Blumhouse non eccelsi come Obbligo o verità e Fantasy Island, altri due film che partivano da un’intrigante premessa sprecata strada facendo.

Lo spunto stavolta è la nostra estrema, costante e pericolosa dipendenza da cellulari, app e dispositivi elettronici e la loro vulnerabilità dall’esterno, di cui – specie se siamo adulti – non ci rendiamo pienamente conto. Ad esempio chi scrive – e che qui dichiara senza problemi la propria natura di boomer – non ha idea di cosa siano i cosiddetti digit drop che arrivano sul cellulare della protagonista e come un estraneo possa non solo aver clonato il suo telefono ma darle ordini mentre minaccia di morte con un sicario entrato in casa di lei il figlio e la sorella. Dopo decine di film in cui il nemico è l’uomo affascinante che incontri conosciuto su una app, qua il rischio viene da non si sa chi, che però dimostra di sapere tutto di te. Una premessa un po’ azzardata, ma funzionale a una storia giocata sulla suspense, che almeno per la prima mezz’ora funziona.

Chi sarà a inviarle questi messaggi istantanei e a controllare ogni sua mossa per darle ordini tassativi di commettere dei crimini, non chiedere aiuto e non provare ad avvertire nessuno, pena la morte dei suoi cari che può facilmente verificare guardando il suo smartphone? I falsi indizi vengono disseminati come hitchockiane red herrings mentre lei, come lo spettatore, cerca di capire, tra avventori, camerieri e personale di sala chi sia il responsabile, passando agli occhi del suo accompagnatore per una mezza matta. La location e la scenografia sono sfruttate al meglio, i due attori protagonisti sono belli e bravi nel ruolo di due adulti al primo appuntamento, che si trasforma in un incubo da cui qualunque uomo, potendo, si sarebbe sottratto dopo pochi minuti di controllo costante del cellulare da parte della donna, con la scusa del figlio rimasto solo con la zia. Ma in questo caso, se lui se ne andasse, il bambino verrebbe ucciso.

Voi cosa fareste al posto di lei? Sareste altrettanto inventive e fortunate? Questo è il gioco un po' facile del film, che ha, ripetiamo, punti e spunti divertenti, che gli autori vanificano non osando un finale più originale dei soliti inseguimenti, botte e accoltellamenti senza esito, in cui il killer diventa un Terminator inarrestabile ma goffo e impreparato, che è la regola di questi film e che li fanno assomigliare ad una variante per adulti (insomma...) di Mamma, ho perso l’aereo.